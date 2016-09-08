Шведская IKEA намерена построить магазин на юге Москвы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Шведская IKEA намерена к 2018 году построить магазин на Каширском шоссе в Москве. Это будет первый отдельно стоящий магазин IKEA в России, при этом компания не открывала новых мебельных магазинов в РФ уже многие годы, сообщил в интервью "Ведомостям" гендиректор компании-девелопера торговых центров этого ритейлера в РФ - IKEA Centres Russia - Милен Генчев.

До этого IKEA открывала свои мебельные магазины в России исключительно в составе торговых центров МЕГА. В настоящее время в российских городах работают 14 таких комплексов.

"А в Москве, очень важно упомянуть, на Каширском шоссе. Там участок, на котором появится отдельно магазин IKEA. Прямо на развилке Каширское шоссе и МКАД, если из центра ехать в аэропорт с левой стороны. Это будет первый отдельно стоящий магазин IKEA и первый магазин IKEA, который появится за долгое время, за последние 7-8 лет. Мы нацелены его открыть в 2018 г.", - сказал Генчев.

Кроме того, компания планировала открыть в 2018 году торговый центр МЕГА и магазин IKEA в подмосковных Мытищах, однако глава IKEA Centers Russia не исключил, что от этого проекта придется отказаться.

"Мы видим, что скорость согласования проекта отличается от запланированной. Наши затраты, конечно, могут быть улучшены, если мы посмотрим и на альтернативу", - отметил Генчев.

Ранее IKEA сообщала, что намерена инвестировать в развитие российского бизнеса в ближайшие годы более 100 млрд руб., однако может замедлить реализацию инвестиционной программы в России из-за нескольких длительных судебных споров, фигурантом которых является компания.

В частности, в настоящее время в суде рассматривается дело о принадлежности земельного участка в подмосковных Химках, на котором расположена штаб-квартира IKEA в России, а также дело об аренде генераторов.