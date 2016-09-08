Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Honda отзывает почти 670 тыс. автомобилей в Японии из-за проблем с подушками безопасности

Экономика и бизнес
8 сентября, 11:04 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 8, сентября. /ТАСС
Программа отзыва на модели Honda Fit, Accord и Civic, выпущенные в период с 2009 по 2011 годы
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Японский концерн Honda отзывает 668 тысяч автомобилей в Японии из-за неисправности в работе подушек безопасности производства корпорации Takata. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Смотрите также
Honda отзывает в РФ почти 55,6 тыс. авто из-за проблем с подушками безопасности

Программа отзыва распространяется на такие популярные модели, как Honda Fit, Accord и Civic, выпущенные в период с 2009 по 2011 годы.

Отмечается, что планируется заменить газонаполнительные устройства надувных подушек Takata.

Всего из-за проблем с подушками безопасности Takata Honda отозвала около 51 млн автомобилей по всему миру.

Японская компания Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили власти США, изготовленные подушки безопасности этой компании из-за неисправности пиропатрона при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или же "выстрелить" в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из-за таких инцидентов погибли более 10 человек. Количество отозванных из-за этой проблемы автомобилей по всему миру уже превысило 100 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Скандалы вокруг крупных автоконцернов
Страны
Япония
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава ПКР поблагодарил белоруса, пронесшего флаг РФ на открытии Паралимпиады
2
СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо Украины
3
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
4
Израильский истребитель нанес удар по сирийским позициям в Эль-Кунейтре
5
Премьер Армении подал в отставку
6
СМИ: теннисистка Дьяченко подозревается в участии в договорном матче
7
"Белый лебедь" России преодолеет систему ПРО
Темы дня
Реклама