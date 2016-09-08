Honda отзывает почти 670 тыс. автомобилей в Японии из-за проблем с подушками безопасности

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Японский концерн Honda отзывает 668 тысяч автомобилей в Японии из-за неисправности в работе подушек безопасности производства корпорации Takata. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Программа отзыва распространяется на такие популярные модели, как Honda Fit, Accord и Civic, выпущенные в период с 2009 по 2011 годы.

Отмечается, что планируется заменить газонаполнительные устройства надувных подушек Takata.

Всего из-за проблем с подушками безопасности Takata Honda отозвала около 51 млн автомобилей по всему миру.

Японская компания Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили власти США, изготовленные подушки безопасности этой компании из-за неисправности пиропатрона при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или же "выстрелить" в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из-за таких инцидентов погибли более 10 человек. Количество отозванных из-за этой проблемы автомобилей по всему миру уже превысило 100 млн.