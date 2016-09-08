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Renault и Ростех могут конвертировать долг "АвтоВАЗа" в акции

Экономика и бизнес
8 сентября, 11:24 UTC+3
После реструктуризации долга Renault станет контрольным акционером компании
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Renault и Ростех могут конвертировать долг "АвтоВАЗа" в акции в рамках реструктуризации долга на 60 млрд рублей, сообщил журналистам председатель совета директоров компании Сергей Скворцов.

"Renault может пойти по пути Ростеха - конвертации долга в акции, но об этом речь может идти только после завершения первого этапа (рекапитализации). 85 млрд рублей - это уже с учетом дисконтированного долга. 25 млрд рублей - сейчас, а остальные 60 млрд рублей мы обсуждаем позднее, по результатам подписки", - сказал он.

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Renault после реструктуризации долга станет контрольным акционером "АвтоВАЗа", сообщил Скворцов. "В составе альянса Renault получит контроль, Nissan не будет участвовать деньгами. Применительно к "АвтоВАЗу" лидер альянса - Renault, но оба члена альянса являются технологическими партнерами", - сказал он.

"12 сентября заочный совет директоров утвердит количество выпускаемых акций. Все, что не приобретет рынок, возьмет Renault (которому в компании принадлежит контрольный пакет)", -  сказал Скворцов.

По его словам, компания становится безубыточной при продажах 400-450 тыс. автомобилей Lada в год. "АвтоВАЗ" выходит на точку безубыточности, когда он продает по 400-450 тыс. Lada. После сокращения расходов этот уровень, вероятно, ниже. Это арифметически считается: 20% от российского авторынка - это Lada, добавляем сборку Renault и Nissan, которые менее маржинальные, но они дают рабочие места, зарплаты", - отметил Скворцов.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" планирует продать в РФ около 250 тыс. машин по итогам года. Продажи компании в 2015 году уменьшились на 30% - до 269 тыс. машин. Таким образом, падение продаж в текущем году может составить 7%.

Убытки "АвтоВАЗа"

В 2015 году на фоне затрат на запуск новых моделей, кризиса на авторынке, падения покупательской способности и девальвации рубля "АвтоВАЗ" получил по международным стандартам финансовой отчетности убытки в сумме 74 млрд руб. Компания также нарушила ковенанты по договорам с банками на 36,6 млрд руб. и сообщила в финансовом отчете, что без поддержки акционеров имеет риск приостановки своей операционной деятельности из-за больших убытков и сложностей, связанных с погашением долгов.

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На фоне ухудшения финансовых показателей "АвтоВАЗа" у предприятия сменился его руководитель: на смену Бу Андерссону, руководящему заводом с 2013 году, пришел экс-генеральный директор Renault в Румынии Николя Мор.

За I квартал 2016 года "АвтоВАЗ" увеличил чистый убыток по МСФО в 48 раз - до 8,589 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка группы компаний от реализации упала на 21% - до 38,417 млрд рублей. Чистый убыток компании по РСБУ за указанный период увеличился до 8,94 млрд рублей против прибыли годом ранее. Выручка компании снизилась на 19% до 39,101 млрд рублей.

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