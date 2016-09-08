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МЭР прогнозирует cреднегодовую цену на нефть в 2016 году в $41-42 за баррель

Экономика и бизнес
8 сентября, 12:49 UTC+3
Планируется, что этот прогноз ляжет в основу бюджетных проектировок, указали в Министерстве
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СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Среднегодовая цена на нефть в 2016 г. сложится в размере $41-42 за баррель. Об этом журналистам сообщил директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития Кирилл Тремасов.

"В этом году, скорее всего, будет где-то $41-42  среднегодовая цена (на нефть). Следующие 3 года - $40 за баррель. Планируется, что этот прогноз ляжет в основу бюджетных проектировок", - сказал Тремасов.

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