МЭР прогнозирует cреднегодовую цену на нефть в 2016 году в $41-42 за баррель

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Среднегодовая цена на нефть в 2016 г. сложится в размере $41-42 за баррель. Об этом журналистам сообщил директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития Кирилл Тремасов.

"В этом году, скорее всего, будет где-то $41-42 среднегодовая цена (на нефть). Следующие 3 года - $40 за баррель. Планируется, что этот прогноз ляжет в основу бюджетных проектировок", - сказал Тремасов.