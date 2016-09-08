МЭР: среднегодовой курс рубля в 2016 году составит 67-67,5 рубля за доллар

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Среднегодовой курс рубля в 2016 г. будет на уровне 67-67,5 рубля за доллар, заявил журналистам глава сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития РФ Кирилл Тремасов в кулуарах форума "Банки России - XXI век".

"Среднегодовой курс в текущем году мы оцениваем где-то в диапазоне 67-67,5 (рубля за доллар - прим. ред.)", - отметил Тремасов.

Он также добавил, что в будущем ведомство видит перспективы укрепления рубля.