ВВС Таиланда могут заказать еще несколько российских самолетов Sukhoi Business Jet

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Таиланда могут докупить еще несколько российских бизнес-джетов Sukhoi Business Jet. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к переговорам. Летом 2015 года "Гражданские самолеты Сухого" (производит SBJ) передали в Таиланд два таких самолета, исполнив контракт от 2014 года.
"Им (ВВС Таиланда - прим. ред.) настолько понравился самолет, что они рассматривают возможность сделать дополнительный заказ на поставку еще нескольких бизнес- джетов. На данный момент объем дополнительной поставки обсуждается", - сказал собеседник агентства.
В июле этого года "Гражданские самолеты Сухого" передали ВВС Таиланда два самолета SSJ-100 в VIP-компоновке. Переданные воздушные судна предназначены для перевозки первых лиц государства и высшего командования ВВС Таиланда, будут введены в эксплуатацию в срок около двух месяцев.
Таиланд стал первым иностранным заказчиком SSJ-100 в бизнес-компоновке. В настоящее время три самолета SSJ-100 в VIP-версии эксплуатируются российскими госзаказчиками и ведомствами.
Сумма сделки не раскрывалась. Стоимость обычного SSJ-100 составляет около $34 млн, но цена VIP-версии может колебаться в зависимости от пожеланий заказчика по интерьеру самолета.