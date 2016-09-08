Отток капитала из РФ по итогам 2016 г. составит около $20 млрд

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Отток капитала из РФ по итогам 2016 года составит около $20 млрд, сообщил журналистам директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития РФ Кирилл Тремасов в кулуарах банковского конгресса в Сочи.

"Я думаю, что в этом году это будет в пределах $20 млрд, и очень невысокие показатели сохранятся в последующие годы, скорее всего, в диапазоне $15-20 млрд", - сказал он.

Ранее сообщалось, что по данным ЦБ, чистый отток капитала из РФ частным сектором в январе - июле 2016 г. сократился в 4,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $10,9 млрд.

Согласно прогнозу Банка России, чистый отток капитала из РФ в 2016 и 2017 гг. будет на уровне $25 млрд в год, в 2018 г. - $29 млрд.

Базовый сценарий Минэкономразвития РФ предполагает, что в 2016 г. этот показатель составит $40 млрд против $58 млрд в 2015 г., в 2017 г. - $30 млрд, в 2018 г. - $25 млрд, в 2019 г. - $20 млрд. Обновленный прогноз Минэкономразвития на 2017-2019 гг. правительство РФ рассмотрит в начале октября.