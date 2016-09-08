Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отток капитала из РФ по итогам 2016 г. составит около $20 млрд

Экономика и бизнес
8 сентября, 14:21 UTC+3 СОЧИ 8, сентября. /ТАСС
Согласно прогнозу Банка России, чистый отток капитала из России в 2016 и 2017 гг. будет на уровне $25 млрд в год, в 2018 г. - $29 млрд
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Отток капитала из РФ по итогам 2016 года составит около $20 млрд, сообщил журналистам директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития РФ Кирилл Тремасов в кулуарах банковского конгресса в Сочи.

"Я думаю, что в этом году это будет в пределах $20 млрд, и очень невысокие показатели сохранятся в последующие годы, скорее всего, в диапазоне $15-20 млрд", - сказал он.

Ранее сообщалось, что по данным ЦБ, чистый отток капитала из РФ частным сектором в январе - июле 2016 г. сократился в 4,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $10,9 млрд.

Согласно прогнозу Банка России, чистый отток капитала из РФ в 2016 и 2017 гг. будет на уровне $25 млрд в год, в 2018 г. - $29 млрд.

Базовый сценарий Минэкономразвития РФ предполагает, что в 2016 г. этот показатель составит $40 млрд против $58 млрд в 2015 г., в 2017 г. - $30 млрд, в 2018 г. - $25 млрд, в 2019 г. - $20 млрд. Обновленный прогноз Минэкономразвития на 2017-2019 гг. правительство РФ рассмотрит в начале октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прожиточный минимум в РФ. Досье
2
В Москве совершено вооруженное нападение на инкассаторов
3
В Кремле прокомментировали сообщение о "последнем предложении" США по Сирии
4
Воронежская семья дала новорожденному сыну имя Сталин
5
Путин ознакомился с новыми разработками "оборонного" НПО "Сплав"
6
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
7
Мутко: международные федерации пригласили россиян на паралимпийские соревнования
Темы дня
Реклама