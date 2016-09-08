Отток капитала из РФ по итогам 2016 г. составит около $20 млрд

СМИ: сирийские курды намерены в октябре принять свою конституциюМеждународная панорама 8 сентября, 15:43
"Автодор": участок трассы М-11 оборудуют для движения беспилотного транспортаТранспорт 8 сентября, 15:31
Более 110 тысяч человек посетили форум "Армия-2016" за два дняАрмия и ОПК 8 сентября, 15:26
125 тыс. кубанских школьников станут зрителями национального этапа WorldSkills-2017Новости партнеров 8 сентября, 15:22
"Яблоко" приглашает Кадырова на предвыборные дебатыПолитика 8 сентября, 15:19
Кончаловский рассказал, о чем его фильм "Рай"Культура 8 сентября, 15:17
Вице-губернатор: собрать 1 млн тонн кубанского риса – экономически обоснованная задачаНовости партнеров 8 сентября, 15:17
Новый корабельный зенитный ракетный комплекс самообороны будет создан в РФАрмия и ОПК 8 сентября, 15:15
Новый памятник Евгению Леонову откроют напротив входа на "Мосфильм"Культура 8 сентября, 15:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Отток капитала из РФ по итогам 2016 года составит около $20 млрд, сообщил журналистам директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития РФ Кирилл Тремасов в кулуарах банковского конгресса в Сочи.
"Я думаю, что в этом году это будет в пределах $20 млрд, и очень невысокие показатели сохранятся в последующие годы, скорее всего, в диапазоне $15-20 млрд", - сказал он.
Ранее сообщалось, что по данным ЦБ, чистый отток капитала из РФ частным сектором в январе - июле 2016 г. сократился в 4,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $10,9 млрд.
Согласно прогнозу Банка России, чистый отток капитала из РФ в 2016 и 2017 гг. будет на уровне $25 млрд в год, в 2018 г. - $29 млрд.
Базовый сценарий Минэкономразвития РФ предполагает, что в 2016 г. этот показатель составит $40 млрд против $58 млрд в 2015 г., в 2017 г. - $30 млрд, в 2018 г. - $25 млрд, в 2019 г. - $20 млрд. Обновленный прогноз Минэкономразвития на 2017-2019 гг. правительство РФ рассмотрит в начале октября.