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Компания Mazda отзывает 2,2 млн автомобилей из-за дефекта задней двери

Экономика и бизнес
8 сентября, 16:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Отзыв затрагивает компактные кроссоверы Mazda CX-3 и Mazda CX-5 2013 модельного года, а также некоторые модели Mazda 3 и минивэны Mazda 5 2012-2015 годов выпуска
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НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Японский автоконцерн Mazda отзывает около 2,2 млн автомобилей из-за обнаруженного в них дефекта задней двери кузова. Об этом заявили в четверг в американском филиале автопроизводителя.

Отзыв затрагивает компактные кроссоверы Mazda CX-3 и Mazda CX-5  2013 модельного года, а также некоторые модели Mazda 3 и минивэны Mazda 5 2012-2015 годов выпуска. Из отзываемых машин около 760 тыс. были проданы на североамериканском рынке.

Как отметили в Mazda, амортизаторы пятой двери в указанных машинах не защищены должным образом от ржавчины, из-за образования которой они могут выйти из строя. В результате при использовании двери она может упасть на голову владельцу автомобиля.

Компании неизвестно ни об одном случае получения травм из-за данного дефекта. Mazda обязуется устранить неполадки бесплатно.

В начале года Mazda объявила об отзыве более 230 тыс. автомобилей из-за дефекта в топливных баках. Автопроизводитель также отзывал более 370 тыс. машин из-за дефектов в подушках безопасности производства японской компании Takata.

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