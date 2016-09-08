Компания Mazda отзывает 2,2 млн автомобилей из-за дефекта задней двери

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НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Японский автоконцерн Mazda отзывает около 2,2 млн автомобилей из-за обнаруженного в них дефекта задней двери кузова. Об этом заявили в четверг в американском филиале автопроизводителя.
Отзыв затрагивает компактные кроссоверы Mazda CX-3 и Mazda CX-5 2013 модельного года, а также некоторые модели Mazda 3 и минивэны Mazda 5 2012-2015 годов выпуска. Из отзываемых машин около 760 тыс. были проданы на североамериканском рынке.
Как отметили в Mazda, амортизаторы пятой двери в указанных машинах не защищены должным образом от ржавчины, из-за образования которой они могут выйти из строя. В результате при использовании двери она может упасть на голову владельцу автомобиля.
Компании неизвестно ни об одном случае получения травм из-за данного дефекта. Mazda обязуется устранить неполадки бесплатно.
В начале года Mazda объявила об отзыве более 230 тыс. автомобилей из-за дефекта в топливных баках. Автопроизводитель также отзывал более 370 тыс. машин из-за дефектов в подушках безопасности производства японской компании Takata.