Сергей Бочаров назначен главой представительства АСИ в ПФО

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сергей Бочаров назначен главой представительства Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Приволжском федеральном округе. Ранее он занимал должность руководителя Центра научных исследований и разработок проектов Нижегородского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (НИУ РАНХИГС). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе АСИ.
"Перед Бочаровым поставлено несколько задач. Одна из основных - координация проектов АСИ в четырнадцати субъектах, входящих в Приволжский федеральный округ", - сообщили в пресс-службе.
Сергей Бочаров более 10 лет реализует ряд общественных проектов в ПФО. Он является кандидатом экономических наук и действительным государственным советником перовго класса, автором ряда статей по тематике "Оценка эффективности инноваций". С 2011 по 2015 год Бочаров занимал должность заместителя министра спорта и молодежной политики Нижегородской области.
АСИ - автономная некоммерческая организация, созданная для поддержки перспективных общественно значимых проектов среднего бизнеса, улучшения предпринимательского климата, содействия развитию молодых управленцев и профессионального менеджмента в социальной сфере. В настоящее время АСИ имеет 10 региональных представительств во всех федеральных округах, в Приволжском округе находятся два представительства организации.