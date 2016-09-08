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Глава ВТБ 24: ставка ЦБ РФ может быть снижена до конца года на 1 п.п.

Экономика и бизнес
8 сентября, 17:58 UTC+3 ТВЕРЬ 8, сентября. /ТАСС
Ближайшее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября 2016 года
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ТВЕРЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Банк России до конца текущего года может снизить ставку еще на 1 процентный пункт (п. п.), сообщил журналистам глава банка ВТБ 24 Михаил Задорнов.

"Мы ждем определенного действия от Центрального банка в следующую пятницу. В целом мы ожидаем снижения ставки примерно на 1 п. п. до конца года", - сказал он.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября 2016 года.

В июле совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,5% годовых. Сохранение ставки на прежнем уровне вместе с умеренно жесткой денежно-кредитной политикой должно способствовать достижению цели по инфляции в 4% к концу 2017 года, отмечал регулятор.

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