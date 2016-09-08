Доля безналичных платежей в РФ вырастет на 20% в течение 5 лет

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Количество безналичных расчетов в России может вырасти на 17-20% в ближайшие 3-5 лет. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказала генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина.

"Доля безналичных платежей за три последних года выросла с 20% всего до почти 30%. Но мы уверены, что это не предел. Если посмотреть на другие страны, как, например, Бразилия, Турция, то доля безналичных платежей там составляет 40-50%. В Америке вообще больше 80%. Исходя из этого можно прогнозировать, что российский рынок с точки зрения темпов роста безналичных расчетов по картам продемонстрирует 17-20% роста в ближайшие 3-5 лет", - заявила она.

Количество платежных карт, эмитированных российскими кредитными организациями, на начало 2016 года составило 243,9 млн, что на 7,1% больше, чем годом ранее.