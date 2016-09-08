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Галушка: РФ готова применить особые нормы регулирования в медицине для компаний Японии

Экономика и бизнес
8 сентября, 21:24 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Как отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока, на ТОР возможно "установления особых условий регулирования для международных медицинских организаций актами правительства России"
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ТОКИО, 8 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Россия готова применить особые нормы регулирования медицинской деятельности для японских компаний. Об этом рассказал в интервью ТАСС министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка по итогам второго дня своего визита в японскую столицу.

Интервью

Александр Галушка: с Японией сейчас другой уровень диалога, чем раньше

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"Интерес у японских компаний есть. Например, представители JGC не раз говорили о создании медицинских центров малоинвазивной хирургии и реабилитации во Владивостоке или Хабаровске. Компания начала прорабатывать данный проект", - сказал он.

Вместе с тем, по словам министра, представителей корпорации во время переговоров проинформировали о том, что "законы о территориях опережающего развития (ТОР) и Свободном порте Владивосток содержат в себе нормы, предполагающие на этих территориях возможность изъятия из общих правил осуществление медицинской деятельности и установления особых условий регулирования для международных медицинских организаций актами правительства России".

"Мы готовы применять эту норму для японских компаний. Но на первом этапе она пока не востребована", - добавил он. "Мы всегда исходим от конкретных запросов и потребностей. Когда они поступят, мы проведем анализ их целесообразности и обоснованности. Мы хотим, чтобы жители Дальнего Востока получили качественную медицину международного уровня, такую, какой является японская медицина", - заключил министр.

Галушка находится с визитом в Японии, который стал продолжением недавно завершившихся переговоров 2-го Восточного экономического форума (ВЭФ). В среду он провел встречу с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который 1 сентября был назначен также на пост министра, ответственного за развитие экономического сотрудничества с РФ.

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Япония Россия
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Галушка, Александр Сергеевич
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