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ЦБ РФ приостановил лицензии страховой компании "Орбита"

Экономика и бизнес
9 сентября, 9:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Такое решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Банк России приостановил действие лицензий на осуществление страхования страховой компании "Орбита", говорится в материалах регулятора.

Такое решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, в частности, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Решение вступает в силу со дня его опубликования в "Вестнике Банка России".

В сообщении отмечается, что приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение в соответствующие договоры изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела. Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

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