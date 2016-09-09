ЦБ РФ приостановил лицензии страховой компании "Орбита"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Банк России приостановил действие лицензий на осуществление страхования страховой компании "Орбита", говорится в материалах регулятора.

Такое решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, в частности, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Решение вступает в силу со дня его опубликования в "Вестнике Банка России".

В сообщении отмечается, что приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение в соответствующие договоры изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела. Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.