Портфель ипотечных займов во II квартале вырос на 2,4%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Портфель ипотечных займов во втором квартале 2016 года увеличился на 2,4%. Как сообщается в "Обзоре региональных кредитных рынков" ЦБ РФ, российские банки продолжили наращивать портфель ипотечных кредитов почти во всех регионах РФ.

"Во втором квартале 2016 года ипотечное кредитование, поддерживаемое государственной программой субсидирования процентной ставки, оставалось одним из драйверов роста российского кредитного рынка", - отмечается в обзоре.

В частности, в сегменте розничного кредитования банки по-прежнему придерживались консервативной кредитной политики, сокращая долю рискованных потребительских кредитов и наращивая долю ипотеки. При этом темпы сокращения потребительского кредитования существенно замедлились. В результате во втором квартале объем розничного кредитования в целом по России начал расти.

Так, опережающими темпами банки наращивали кредитование розничных заемщиков в большинстве регионов Сибирского и Центрального федеральных округов, а также в ряде регионов Северо-Кавказского федерального округа. В Уральском федеральном округе сокращение розничного кредитования существенно замедлилось.

Темпы прироста корпоративного кредитования во втором квартале, как и в первом квартале, были близки к нулю. Наибольший вклад в прирост корпоративного кредитования внесли Сибирский и Уральский федеральные округа, наибольший вклад в сокращение - Южный федеральный округ. На фоне смягчения условий кредитования сокращение портфеля кредитов МСП во втором квартале сменилось ростом, отмечается в обзоре ЦБ.