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Голодец: тема отмены пенсий для работающих пенсионеров не обсуждается

Экономика и бизнес
9 сентября, 12:33 UTC+3
Эта тема не обсуждалась и при подготовка бюджетов на ближайшие три года, подтвердил министр труда Максим Топилин
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ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Тема отмены пенсий для работающих пенсионеров в правительстве РФ не обсуждается, заверила журналистов вице-премьер Ольга Голодец.

"Мы сейчас эту тему не обсуждаем", - сказала она.

"Тема отмены пенсий для работающих пенсионеров не обсуждалась ни при подготовке бюджета на 2017, ни на 2018, ни на 2019 год", - подтвердил журналистам министр труда Максим Топилин. "Министерство труда вообще никогда не предлагало отказываться от пенсий работающим пенсионерам", - подчеркнул он.

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