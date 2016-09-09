Голодец: тема отмены пенсий для работающих пенсионеров не обсуждается

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Тема отмены пенсий для работающих пенсионеров в правительстве РФ не обсуждается, заверила журналистов вице-премьер Ольга Голодец.

"Мы сейчас эту тему не обсуждаем", - сказала она.

"Тема отмены пенсий для работающих пенсионеров не обсуждалась ни при подготовке бюджета на 2017, ни на 2018, ни на 2019 год", - подтвердил журналистам министр труда Максим Топилин. "Министерство труда вообще никогда не предлагало отказываться от пенсий работающим пенсионерам", - подчеркнул он.