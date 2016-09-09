ЦБ не намерен создавать НСПК монопольные условия при выпуске карт "Мир"

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Банк России не намерен создавать "Национальной системе платежных карт" (НСПК) монопольные условия при выпуске карт "Мир". Об этом заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"НСПК - это проект, который развертывается на глазах. Это сложный проект, мы создаем те элементы финансовой инфраструктуры, которой не было у нас в стране, которые касаются обработки платежей по картам. Подход заключается в том, что мы не собираемся создавать здесь искусственно монопольную ситуацию. Карта "Мир" создается в условиях достаточно жесткой конкуренции, когда у нас на рынке уже преобладают карты международных платежных систем, которые работают во всем мире", - заметила Набиуллина.

Национальная система платежных карт была создана 23 июля 2014 года. Весной 2015 года в ходе всероссийского творческого конкурса были определены ее название и логотип - "Мир". Оператором платежной системы "Мир" выступает АО "НСПК". Первые национальные платежные карты "Мир" выпущены в декабре 2015 года участниками пилотного проекта.