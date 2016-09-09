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Сотрудник Volkswagen признал себя виновным в причастности к "дизельному скандалу"

Экономика и бизнес
9 сентября, 18:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
По данным AP, инженер "участвовал в разработке компьютерной программы, позволявшей скрывать истинные данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах некоторых типов машин"
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НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Инженер компании Volkswagen Джеймс Роберт Лиэнг признал себя виновным в сговоре с целью организации мошенничества в рамках так называемого "дизельного скандала", связанного с расследованием обвинений в нарушении германским концерном экологических норм.

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Как сообщило информационное агентство AP, на судебном процессе в Детройте (штат Мичиган) в отношении Лиэнга были выдвинуты два обвинения - в преступном сговоре, а также в нарушении положений американского Закона о чистом воздухе. 62-летний Лиэнг, по данным агентства, "участвовал в разработке компьютерной программы, позволявшей скрывать истинные данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах некоторых типов машин - как Volkswagen, так и Audi.

Представитель министерства юстиции США сообщил, что Лиэнг намерен сотрудничать со следствием.

Ранее Volkswagen достиг соглашения с американской юстицией, согласно которому концерн обязуется потратить около 10 млрд долларов на починку или выкуп примерно 475 тысяч проданных им в США автомобилей с двухлитровыми дизельными двигателями. В этих машинах установлено программное обеспечение (ПО), позволяющее обходить существующие жесткие требования относительно содержания вредных веществ в выхлопных газах.

Volkswagen оказался в центре "дизельного скандала" после обнаружения на машинах указанного ПО. Расследования в отношении автогиганта были начаты в ряде стран Европы и Азии. Как сообщили в Volkswagen, проблема фальсификации экологических тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей может затрагивать до 11 млн машин по всему миру.

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