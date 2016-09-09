От кэш-бэка до льготных лекарств: как регионы продвигают карту "Мир"

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. АО "Национальная система платежных карт" этой осенью запустит широкую маркетинговую программу по продвижению карты "Мир". Однако пока карту активно подхватили лишь региональные банки. Чтобы сделать ее популярной, они запускают на базе "Мира" различные нефинансовые приложения: от оформления книг в студенческой библиотеке до оплаты проезда в транспорте.

"Уже есть пилоты в различных регионах, и мы смотрим, как это работает. Это пилоты в части транспорта, кампусные проекты, различные социальные инструменты", сообщил ТАСС коммерческий директор НСПК Сергей Радченков, выступая на форуме "Банки России XXI век" в Сочи.

И банковская, и транспортная

Многие региональные банки оснащают карты дополнительными приложениями, которые позволяют оплатить проезд в транспорте. В Ростовской области такой проект реализует банк "Центр инвест".

"До 23 сентября в Ростовской области должен завершиться конкурс по выбору оператора для безналичной системы оплаты в транспорте. Со всеми претендентами, которые заявляли о своем участии в конкурсе, мы протестировали их инфраструктуру для того, чтобы карты "Мир" работали. Мы надеемся, что уже в октябре картой "Мир" можно будет расплачиваться в транспорте", - сообщил ТАСС председатель правления банка Юрий Богданов.

ПАО "Банк СИАБ" (Санкт-Петербург) в этом году начнет выпускать карты национальной платежной системы "Мир" с транспортным приложением "Подорожник".

"Проект полностью готов, мы в конце сентября приступим к промышленной эксплуатации и начнем эмитировать карты. Карта должна быть очень удобна для среднего класса, то есть для большой массы населения. Она будет в себе объединять проезд на транспорте, единый проездной билет - все, что подключено у нас сейчас по "Подорожнику", и будет наделена банковским приложением со всеми опциями обычной банковской карты", - сказала президент-председатель правления "СИАБ" Галина Ванчикова.

В Екатеринбурге к карте "Мир", которую выпускает Газпромбанк, решили присоединить приложение "Е-карта".

"Коллеги из екатеринбургского филиала пришли и сказали, что интересно разместить "Е-карту" как приложение к карте "Мир". Проект запустился и явно представляет интерес для жителей Екатеринбурга. "Е-карта" дает возможность оплаты как муниципального, так частного транспорта. Эту карту принимают более 2600 единиц транспорта", - сообщил замначальника департамента банковских карт и электронных розничных услуг Газпромбанка Андрей Гамольский.

Попасть в кампус и купить лекарства

Еще одно распространенное приложение для карты "Мир" - кампусное. "Центр инвест" в этом году начал выдавать карты студентам 1 курса Южного федерального университета.

"Если вы студент-первокурсник, вы можете идентифицировать себя при доступе в общежитие и библиотеку. По карте можно будет заходить в общежитие и получать учебники", - сказал Богданов.

Проект заработает после 20 сентября. Сейчас его реализует только ЮФУ, но планируется, что скоро подключатся к программе и другие вузы региона.

Похожий проект работает и в Мордовии. "Сейчас на нашей карте уже работает кампусное приложение, то есть контроль доступа в Мордовский государственный университет им. Огарева. Плюс можно оплачивать услуги столовых в университете", - отметил старший вице-президент КС Банка Алексей Грибанов.

До конца года банк планирует выдать 19 тыс. карт студентам Мордовского госуниверситета в рамках кампусных программ, еще 3-5 тыс. - педагогическому институту.

В планах мордовского банка - добавить на карту "Мир", которая оснащена приложением "Единая социальная карта жителя", максимальное количество полезных социальных нефинансовых услуг.

"То есть на эти карты будут зачисляться социальные льготы, пособия, субсидии для определенных слоев населения. И соответственно эта карта уже будет как полноценная социальная карта. Хотим объединить карту "Мир" с полисом ОМС и таким образом отойдем от бумажного полиса", - отметил вице-президент банка.

Однако банкиры прекрасно понимают, что одними лишь нефинансовыми сервисами с учетом высокой конкуренции на рынке клиентов не привлечь. Поэтому большинство из них в рамках программы лояльности добавляют и такие функции, как кэш-бэк.

"У нас есть на карте "Мир" также программа лояльности - кэш-бэк в режиме онлайн. И этим мы выгодно отличаемся от государственных банков", - подчеркнула глава "СИАБ".

Чтобы не было "зоопарка"

Сейчас большинство региональных банков запускают свои собственные программы и приложения к карте "Мир", и НСПК этому помогает. Однако в перспективе система ставит перед собой задачу унифицировать многие продукты, чтобы они работали во всех регионах одинаково.

"Пока что мы смотрим, как все работает, чтобы учесть все ошибки. С другой стороны, перед нами стоит задача сделать некую унификацию продукта. Чтобы не было "зоопарка" по различным городам, чтобы были единые стандарты, чтобы люди могли пользоваться картой на территории всей страны", - сообщил Радченков.

Еще один важный вопрос, который предстоит решить НСПК уже до конца этого года, - наладить систему приема карт. Банкиры уверены, что на данный момент именно это сдерживает их выпуск (всего в РФ эмитирировано менее 600 тыс. карт).

"Основная задача - до конца года на 100% организовать прием карт в банкоматной сети и в сети терминальной - до 90%. За год мы сделаем так, что карта "Мир" будет приниматься повсюду", - уверяет Радченков.

Регионы в авангарде

Многие российские регионы уже начали активно налаживать систему приема карт национальной платежной системы. По словам управляющего Хабаровским филиалом ВТБ24 Владимира Селиванова, до конца года банкоматные сети всех крупных банков на Дальнем Востоке будут обслуживать карты "Мир", а покрытие сети pos-терминалов составит 50-70%.

Похожие планы и у Сбербанка. "Старт пилота по эквайрингу карт "Мир" мы начнём во второй декаде сентября. К концу года 50% наших pos-терминалов и все банкоматы будут принимать карты "Мир", - сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточного Сбербанка.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в РНКБ (выпускает карты "Мир" в Крыму и Севастополе), в настоящее время большинство крымских и севастопольских торговых сетей уже принимают к оплате карты "Мир", при этом постепенно увеличивается количество площадок интернет-торговли, где этими картами также можно расплатиться за приобретенные товары.

"Карты "Мир" очень популярны у крымчан. Жители Республики Крым и Севастополя высоко оценили преимущества этих карт, в том числе защищенность от любых внешних факторов и максимально широкий прием национальной карты внутри страны в перспективе", - сообщили в пресс-службе РНКБ.

Воспользоваться картой "Мир" в Новосибирской области можно в 4 тысячах мест, включая 2,8 тысячи торговых точек. Карту принимают 1,2 тысячи банкоматов и платежных терминалов и 2,8 тысячи электронных терминалов.

Национальная система платежных карт была создана 23 июля 2014 года. Весной 2015 года в ходе всероссийского творческого конкурса были определены ее название и логотип - "Мир". Оператором платежной системы "Мир" выступает АО "НСПК". Первые национальные платежные карты выпущены в декабре 2015 года участниками пилотного проекта. В данный момент в РФ эмитировано свыше 500 тыс. карт "Мир".