Россия и Иран приступают к строительству второй очереди АЭС "Бушер"

БУШЕР /Иран/, 10 сентября. /Корр. ТАСС Елизавета Царицына, Константин Казеев/. Россия и Иран приступят к началу работ по строительству второй очереди АЭС в иранской провинции Бушер. В церемонии закладки первого камня с российской стороны примут участие глава госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко, глава компании "Атомстройэкспорт" (генподрядчик сооружения) Валерий Лимаренко, с иранской стороны - первый вице-президент ИРИ Эсхак Джахангири и вице-президент, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

В августе 2015 года Россия передала в эксплуатацию Ирану первый энергоблок АЭС "Бушер".

"Первый энергоблок АЭС "Бушер" - это уникальный объект, аналогов которому нет в мире, - заявил журналистам Валерий Лимаренко, комментируя событие. - Удалось осуществить интеграцию российского оборудования в строительную часть, выполненную по немецкому проекту".

Он подчеркнул, что этот успех был достигнут благодаря профессионализму и самоотдаче российских и иранских специалистов, которые трудились и продолжают трудиться над реализаций проекта первой в Иране атомной электростанции. "Сегодня мы приступаем к сооружению АЭС "Бушер-2". Уверен, что нас ждет совместный успех в работе над этим проектом", - отметил Лимаренко.

Сотрудничество РФ и Ирана в атомной сфере

Россия и Иран в ноябре 2014 года подписали пакет соглашений о строительстве в Исламской Республике восьми атомных энергоблоков. Планируется сооружение второй очереди АЭС "Бушер", а также еще четырех энергоблоков на других площадках, которые на сегодняшний день не определены. Ранее сообщалось, что реализация этого проекта будет полностью профинансирована за счет средств иранской стороны.

Суммарная мощность составит 2,1 тыс. МВт. Станция будет строиться по новому проекту "III+" с усовершенствованными системами безопасности. Для строительства будет привлечено максимальное число иранских специалистов и предприятий. Российская сторона обеспечит обучение иранских специалистов в области соответствующей технической поддержки АЭС.

Протокол передачи первой очереди АЭС "Бушер" Ирану был подписан в сентябре 2013 года. Станция мощностью 1000 МВт является первой АЭС не только в Иране, но и на всем Ближнем Востоке.

Строить АЭС "Бушер" начала еще в 1975 году германская компания "Крафтверк юнион" (Kraftwerk Union AG). В 1980 году после февральской Исламской революции 1979 года концерн разорвал контракт с иранским заказчиком в связи с решением правительства ФРГ присоединиться к эмбарго США на поставки оборудования в Иран.

8 января 1995 года было подписано российско-иранское соглашение по достройке первого энергоблока Бушерской АЭС, а в 1998 году - дополнение к контракту на завершение российской компанией "Атомстройэкспорт" строительства объекта "под ключ".