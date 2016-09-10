Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РЖД сохраняют интерес к греческим активам

Экономика и бизнес
10 сентября, 12:01 UTC+3
Корпорация заинтересована создать в Греции транспортно-логистическую сеть, отметил вице-президент Александр Мишарин
Материал из 1 страницы
Александр Мишарин

Александр Мишарин

© Дмитрий Серебряков/фотохост-агентство ТАСС

САЛОНИКИ, 10 сентября. /ТАСС/. РЖД сохраняют интерес к участию в приватизации греческих активов. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Российско-греческого форума в Салониках вице-президент РЖД Александр Мишарин.

"Есть (интерес к греческим активам, которые стоят в плане приватизации Греции - прим. ТАСС), - сказал он.

Мишарин отметил, что РЖД не отказались от участия в приватизации порта Салоники, приватизация которого была перенесена.

"Продавался (железнодорожный - прим. ТАСС) оператор, который сегодня не один... Для нас интересны греческие активы, для нас интересно создание здесь транспортно-логистической сети, это входит в нашу стратегию формирования коридоров европейских, в которых мы участвуем сегодня... Работа здесь для нас интересна", - сказал Мишарин.

Он отметил, что РЖД готовы участвовать в реконструкции железных дорог, в управлении инфраструктурой железных дорог, в том числе оперированием в будущем.

Также Мишарин сказал, что РЖД может интересовать участие в приватизации греческого актива Rosco. "Это будет актив, который может быть использован для одного из операторов, или для всех. Как отдельный актив, он большого интереса не представляет", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полицейские нашли в поле пропавшую в Башкирии двухлетнюю девочку
2
Источник: задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка
3
Глава IBF был шокирован нокаутом Трояновского во втором раунде
4
"Шанс вернуться в политическое русло": реакция на договоренности РФ и США по Сирии
5
Путин проехал на поезде Московского центрального кольца, построенного к Дню города
6
Источник: дело замначальника управления ГУЭБиПК МВД не связано с делом сотрудников СК
7
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
Темы дня
Реклама