РЖД сохраняют интерес к греческим активам

САЛОНИКИ, 10 сентября. /ТАСС/. РЖД сохраняют интерес к участию в приватизации греческих активов. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Российско-греческого форума в Салониках вице-президент РЖД Александр Мишарин.

"Есть (интерес к греческим активам, которые стоят в плане приватизации Греции - прим. ТАСС), - сказал он.

Мишарин отметил, что РЖД не отказались от участия в приватизации порта Салоники, приватизация которого была перенесена.

"Продавался (железнодорожный - прим. ТАСС) оператор, который сегодня не один... Для нас интересны греческие активы, для нас интересно создание здесь транспортно-логистической сети, это входит в нашу стратегию формирования коридоров европейских, в которых мы участвуем сегодня... Работа здесь для нас интересна", - сказал Мишарин.

Он отметил, что РЖД готовы участвовать в реконструкции железных дорог, в управлении инфраструктурой железных дорог, в том числе оперированием в будущем.

Также Мишарин сказал, что РЖД может интересовать участие в приватизации греческого актива Rosco. "Это будет актив, который может быть использован для одного из операторов, или для всех. Как отдельный актив, он большого интереса не представляет", - отметил он.