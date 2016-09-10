РЖД сохраняют интерес к греческим активам

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САЛОНИКИ, 10 сентября. /ТАСС/. РЖД сохраняют интерес к участию в приватизации греческих активов. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Российско-греческого форума в Салониках вице-президент РЖД Александр Мишарин.
"Есть (интерес к греческим активам, которые стоят в плане приватизации Греции - прим. ТАСС), - сказал он.
Мишарин отметил, что РЖД не отказались от участия в приватизации порта Салоники, приватизация которого была перенесена.
"Продавался (железнодорожный - прим. ТАСС) оператор, который сегодня не один... Для нас интересны греческие активы, для нас интересно создание здесь транспортно-логистической сети, это входит в нашу стратегию формирования коридоров европейских, в которых мы участвуем сегодня... Работа здесь для нас интересна", - сказал Мишарин.
Он отметил, что РЖД готовы участвовать в реконструкции железных дорог, в управлении инфраструктурой железных дорог, в том числе оперированием в будущем.
Также Мишарин сказал, что РЖД может интересовать участие в приватизации греческого актива Rosco. "Это будет актив, который может быть использован для одного из операторов, или для всех. Как отдельный актив, он большого интереса не представляет", - отметил он.