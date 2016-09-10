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Росатом ждет от Болгарии данные о сроках выплаты долга по проекту АЭС "Белене"

Экономика и бизнес
10 сентября, 15:58 UTC+3 МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Суд постановил, что болгарская компания NEK должна возместить российскому "Атомстройэкспорту" ущерб за прекращение строительства АЭС "Белене" в объеме €620 миллионов
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. ГК "Росатом" ждет информацию от Болгарии о сроках выплаты компенсации по иску за прекращение сотрудничества по проекту АЭС "Белене". Об этом сообщает департамент коммуникаций российской госкорпорации.

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"Российская сторона настаивает на необходимости скорейшего исполнения решения арбитражного суда и погашения долга болгарской стороной, - говорится в сообщении. - Российская сторона ожидает направления информации от болгарской стороны о сроках выплаты долга".

Как сообщалось ранее, 9 сентября в Болгарии прошла встреча российско-болгарской рабочей группы по вопросам исполнения решения Арбитражного суда при Международной торговой палате в Женеве в отношении проекта АЭС "Белене".

С российской стороны во встрече приняли участие представители ГК "Росатом" и группы компаний ASE, с болгарской стороны - министр энергетики, представители Болгарского энергетического холдинга и его дочерней Национальной электрической компании.

Стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках решения Арбитражного суда, согласно которому болгарская компания NEK должна возместить российскому "Атомстройэкспорту" ущерб за прекращение строительства АЭС "Белене" в объеме €620 миллионов. Помимо этого до полного погашения всей суммы ущерба ежедневно начисляется неустойка в размере €167 тысяч.

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