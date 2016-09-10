Новак обсудил со Скурлетисом вопросы сотрудничества в газовой сфере и электроэнергетике

Варламов займет место в воротах сборной России по хоккею в матче с чехамиСпорт 10 сентября, 17:29
Мозякин повторил рекорд по количеству заброшенных шайб в чемпионатах страныСпорт 10 сентября, 17:27
Сотни тысяч москвичей отмечают День города на столичных улицахОбщество 10 сентября, 17:16
Нарышкин: избирательная кампания в Госдуму проходит достаточно спокойноПолитика 10 сентября, 16:42
Источник: криминальной составляющей в смерти актрисы Ирины Ефремовой нетКультура 10 сентября, 16:33
"Военторг" представил коллекцию одежды бренда "Армия России"Армия и ОПК 10 сентября, 16:25
Крым впервые по безвизовой схеме посещает группа китайских туристовОбщество 10 сентября, 16:08
Рогозин: ОПК является единственным локомотивом для новой индустриализации в РоссииЭкономика и бизнес 10 сентября, 15:52
Памфилова: Украина не может запретить выборы на территории дипмиссий других государствПолитика 10 сентября, 15:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с министром окружающей среды и энергетики Греции Паносом Скурлетисом вопросы сотрудничества в газовой сфере и электроэнергетике во время двусторонней встречи в Салониках в рамках российско- греческого бизнес-форума. Об этом сегодня сообщает пресс- служба Минэнерго РФ.
"Стороны затронули вопросы поставки российского газа в Грецию и ход реализации Меморандума о взаимопонимании в отношении совместной проработки вопроса о целесообразности строительства газопровода на территории Греции, подписанного в феврале текущего года ПАО "Газпром", греческой "ДЕПА" и итальянской компанией "Эдисон", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что особое внимание Новак и Скурлетис уделили реализации подписанного в мае 2016 года Меморандума о сотрудничестве в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии между ФГБУ "РЭА" и Центром по развитию ВИЭ и повышению энергосбережения Греции.
Кроме того, главы энергетических ведомств обсудили повестку Российско-греческого форума по возобновляемой энергетике и энергоэффективности, который пройдет в Салониках 11 сентября.
Российско-греческий бизнес-форум в рамках 81-й Международной ярмарки TIF 2016 продлится в Салониках до 12 сентября.