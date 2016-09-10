Новак обсудил со Скурлетисом вопросы сотрудничества в газовой сфере и электроэнергетике

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с министром окружающей среды и энергетики Греции Паносом Скурлетисом вопросы сотрудничества в газовой сфере и электроэнергетике во время двусторонней встречи в Салониках в рамках российско- греческого бизнес-форума. Об этом сегодня сообщает пресс- служба Минэнерго РФ.

"Стороны затронули вопросы поставки российского газа в Грецию и ход реализации Меморандума о взаимопонимании в отношении совместной проработки вопроса о целесообразности строительства газопровода на территории Греции, подписанного в феврале текущего года ПАО "Газпром", греческой "ДЕПА" и итальянской компанией "Эдисон", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что особое внимание Новак и Скурлетис уделили реализации подписанного в мае 2016 года Меморандума о сотрудничестве в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии между ФГБУ "РЭА" и Центром по развитию ВИЭ и повышению энергосбережения Греции.

Кроме того, главы энергетических ведомств обсудили повестку Российско-греческого форума по возобновляемой энергетике и энергоэффективности, который пройдет в Салониках 11 сентября.

Российско-греческий бизнес-форум в рамках 81-й Международной ярмарки TIF 2016 продлится в Салониках до 12 сентября.