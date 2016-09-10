Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рогозин: Индия проявляет интерес к самолету Ил-112

Экономика и бизнес
10 сентября, 17:45 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 10, сентября. /ТАСС
По словам вице-премьера РФ, этот самолет может быть изготовлен и в военной, и в гражданской версии
Материал из 1 страницы

ВОРОНЕЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин познакомил индийского премьера Нарендру Моди с технологическими особенностями самолета Ил-112. Об этом он рассказал в ходе посещения воронежского авиастроительного предприятия ВАСО.

Смотрите также
Салон тренажера военно-транспортного самолета Ил-112
Разработчик: испытания Ил-112 для военных задач пройдут в 2019 году

"Этот самолет интересен некоторым нашим иностранным партнерам. Я сам передавал проспект по техническим характеристикам по планеру премьер-министру Индии Моди", - сказал Рогозин.

По его словам, этот самолет может быть изготовлен и в военной, и в гражданской версии. Кроме того, он будет обладать уникальными опциями: сможет садиться на грунт и необорудованные аэродромы, он сможет поднимать довольно объемные грузы.

Рогозин отметил, что в Индии местность гористая и у страны есть необходимость поддерживать и военную группировку. "Их это предварительно заинтересовало", - сказал вице-премьер РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Индия Россия
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: криминальной составляющей в смерти актрисы Ирины Ефремовой нет
2
Суд арестовал на два месяца замглавы управления антикоррупционного главка МВД Захарченко
3
Полицейские нашли в поле пропавшую в Башкирии двухлетнюю девочку
4
Глава IBF был шокирован нокаутом Трояновского во втором раунде
5
Захарченко предупредил фигурантов дела Нота-банка об обысках
6
"Шанс вернуться в политическое русло": реакция на договоренности РФ и США по Сирии
7
Мэр Москвы: третий пересадочный контур метро проект дорогостоящий, но необходимый городу
Темы дня
Реклама