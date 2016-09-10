Рогозин: Индия проявляет интерес к самолету Ил-112

ВОРОНЕЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин познакомил индийского премьера Нарендру Моди с технологическими особенностями самолета Ил-112. Об этом он рассказал в ходе посещения воронежского авиастроительного предприятия ВАСО.

"Этот самолет интересен некоторым нашим иностранным партнерам. Я сам передавал проспект по техническим характеристикам по планеру премьер-министру Индии Моди", - сказал Рогозин.

По его словам, этот самолет может быть изготовлен и в военной, и в гражданской версии. Кроме того, он будет обладать уникальными опциями: сможет садиться на грунт и необорудованные аэродромы, он сможет поднимать довольно объемные грузы.

Рогозин отметил, что в Индии местность гористая и у страны есть необходимость поддерживать и военную группировку. "Их это предварительно заинтересовало", - сказал вице-премьер РФ.