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Снижением котировок открылись торги в Токио

Экономика и бизнес
12 сентября, 4:34 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Ключевой индекс Nikkei за первые 15 минут операций снизился на 1,06% - до отметки 16 785,66 пункта
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ТОКИО, 12 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись в понедельник снижением котировок на фоне неопределенности вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) снизился на 1,06% - до отметки 16 785,66 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 1,08% и опустился до 1 329,39 пункта.

По словам аналитиков, игроки на рынке обеспокоены неопределенностью вокруг возможного повышения учетной ставки в США. "Опасения вокруг повышения учетной ставки в сочетании с публикацией слабых экономических данных недавно привели к падению американских акций", - привело агентство Bloomberg мнение Седзи Хиракавы из Tokai Tokyo Research Center

На старте торгов несколько ослабла иена к доллару, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. Курс доллара в Токио составил 102,52-102,56 иены против 1-2,18-102,19 на закрытии в пятницу.

Вслед за общей тенденцией на рынки снижаются в цене бумаги автомобильных корпораций Toyota Motor (минус 1,20%), а также Nissan Motor (минус 1,53%).

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