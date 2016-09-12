Иран до конца 2016 года выплатит России первые авансы для строительства АЭС "Бушер-2"

Похолодание ожидается в Москве на этой неделеМосква 12 сентября, 11:46
Объем экспорта ПГК из Западной Сибири в августе 2016 года увеличился на 16%Транспорт 12 сентября, 11:28
"Галс-Девелопмент": комплекс апартаментов "Сады Пекина" введен в эксплуатациюНовости партнеров 12 сентября, 10:57
Ученый: глубина полярного озера Большое Щучье может достигать 165 метровНовости Урала 12 сентября, 10:43
Дебаты перед выборами депутатов Госдумы. Видеотрансляция завершенаПолитика 12 сентября, 10:31
Уральские ученые разработали титановые импланты на 40% дешевле импортныхНаука 12 сентября, 10:31
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше летПолитика 12 сентября, 10:00
Экс-гендиректор "Сибтрубопроводстроя" предстанет перед судомСибирь 12 сентября, 9:58
Более 40 га газонов разбили на пересечениях МКАД с вылетными магистралямиМосква 12 сентября, 9:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУШЕР /Иран/, 12 сентября. /Корр. ТАСС Елизавета Царицына, Константин Казеев/. Иран до конца 2016 года выплатит России первые авансы для финансирования проекта строительства второй очереди АЭС "Бушер". Об этом журналистам сообщил в понедельник руководитель дирекции АО "Атомстройэкспорт" (генподрядчик строительства, входит в "Росатом") на площадке АЭС Бушер Сурен Амбарцумян.
"До конца года иранской стороной будет выплачен аванс несколькими траншами", - сказал он.
10 сентября на площадке действующей АЭС "Бушер", также построенной при участии России, состоялась церемония закладки первого камня в сооружение двух новых атомных энергоблоков.
Ранее иранская сторона оценила стоимость проекта в $10 млрд.
По данным Амбарцумяна, первые земляные работы на площадке второго энергоблока должны начаться в конце 2017 года.
"Работы пройдут в два этапа, - отметил он. - Планируемые работы будут выполняться в конце 2017 года. До этого будет подготовлена первичная рабочая документация".
Сейчас ведется согласование технического проекта и строительно-монтажной базы.
Контракт на строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" РФ и Иран подписали в ноябре 2014 года. На блоках NN 2 и 3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким, так называемым постфукусимским, требованиям безопасности. Генеральный проектировщик АЭС "Бушер-2" - АО "Атомэнергопроект", генеральный подрядчик - АО "Атомстройэкспорт" (входят в группу ASE).
Реализация проекта "Бушер-2" займет 10 лет. Работы по физическому пуску второго энергоблока АЭС "Бушер" намечено начать в октябре 2024 года, такие же работы на третьем энергоблоке по плану стартуют в апреле 2026 года.