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Иран до конца 2016 года выплатит России первые авансы для строительства АЭС "Бушер-2"

Экономика и бизнес
12 сентября, 10:05 UTC+3 Елизавета Царицына, Константин Казеев
Ранее иранская сторона оценила стоимость проекта в $10 млрд
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БУШЕР /Иран/, 12 сентября. /Корр. ТАСС Елизавета Царицына, Константин Казеев/. Иран до конца 2016 года выплатит России первые авансы для финансирования проекта строительства второй очереди АЭС "Бушер". Об этом журналистам сообщил в понедельник руководитель дирекции АО "Атомстройэкспорт" (генподрядчик строительства, входит в "Росатом") на площадке АЭС Бушер Сурен Амбарцумян.

"До конца года иранской стороной будет выплачен аванс несколькими траншами", - сказал он.

10 сентября на площадке действующей АЭС "Бушер", также построенной при участии России, состоялась церемония закладки первого камня в сооружение двух новых атомных энергоблоков.

Ранее иранская сторона оценила стоимость проекта в $10 млрд.

По данным Амбарцумяна, первые земляные работы на площадке второго энергоблока должны начаться в конце 2017 года.

"Работы пройдут в два этапа, - отметил он. - Планируемые работы будут выполняться в конце 2017 года. До этого будет подготовлена первичная рабочая документация".

Сейчас ведется согласование технического проекта и строительно-монтажной базы.

Контракт на строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" РФ и Иран подписали в ноябре 2014 года. На блоках NN 2 и 3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким, так называемым постфукусимским, требованиям безопасности. Генеральный проектировщик АЭС "Бушер-2" - АО "Атомэнергопроект", генеральный подрядчик - АО "Атомстройэкспорт" (входят в группу ASE).

Реализация проекта "Бушер-2" займет 10 лет. Работы по физическому пуску второго энергоблока АЭС "Бушер" намечено начать в октябре 2024 года, такие же работы на третьем энергоблоке по плану стартуют в апреле 2026 года.

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