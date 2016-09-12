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Курс доллара на Московской бирже вырос на 25 копеек

Экономика и бизнес
12 сентября, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Индекс ММВБ на открытии торгов снизился на 0,8% и составил 2011,87 пункта
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 25 копеек и составил 65,07 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов снизился на 0,8% и составил 2011,87 пункта.

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