Курс доллара на Московской бирже вырос на 25 копеек

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 25 копеек и составил 65,07 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов снизился на 0,8% и составил 2011,87 пункта.