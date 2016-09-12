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"Газпром" проведет 13 сентября в Нью-Дели консультации по поставкам газа в Индию

Экономика и бизнес
12 сентября, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Ранее сообщалось, что Индия интересуется поставками газа из России в объеме до 25 млрд кубометров в год
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. "Газпром" начал консультации по поставкам газа в Индию с министерством нефти и природного газа страны и индийскими компаниями. На 13 сентября в Нью-Дели намечено заседание второй рабочей группы, в котором примет участие заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин.

"Две группы (заседания российско-индийской группы по оценке возможностей поставок газа из РФ в Индию - прим. ред.) мы провели, и сейчас начинаются консультации на уровне "Газпрома" с профильным министерством и с индийскими операторскими компаниями", - сказал замминистра, отвечая на вопрос о ходе российско-индийских переговоров по поставкам газа.

По его словам, вопрос поставок газа в Индию все еще находится на стадии "изучения целесообразности", и на это может потребоваться "еще год, как минимум".

"Идет исследовательская работа. Сегодня она находится на стадии теоретического осмысления этой возможности. Пока не выбрали маршрут, еще идет обсчет этих возможностей, целесообразности. Пока все это сложно реализуемо, ведь Россия и Индия не имеют общих границ, и там масса транзитных стран, и там вопросы безопасности в Афганистане", - пояснил он.

Ранее Сентюрин сообщал, что Индия интересуется поставками газа из России в объеме до 25 млрд кубометров в год. Рассматриваются варианты доставки газа по трубопроводу, а также через своп-схемы, говорил он.

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