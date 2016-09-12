Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Новый Шелковый путь" между КНР и Калужской областью могут продлить до Вены и Амстердама

Экономика и бизнес
12 сентября, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Заместитель губернатора Калужской области Владимир Потемкин также отметил, что власти по этому проекту на пути переговоров с Финляндией
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Маршрут грузового поезда из Китайского порта Далянь в логистический комплекс "Ворсино" Калужской области в рамках проекта "Новый Шелковый путь" может быть продлен до Амстердама и Вены. Об этом в понедельник сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Потемкин на презентации инвестиционного потенциала региона в Американской торговой палате в России.

"У нас сегодня завершение переговоров с портом Амстердам, с Веной. Этот путь будет продолжен в Европу. Такое большое подспорье для тех, кто будет работать в Калужской области", - сказал Потемкин, уточнив, что также власти на пути переговоров с Финляндией по этому проекту.

Как сообщалось ранее, "Ворсино" рассматривается как перевалочный пункт, маршрут планируется проложить в сторону Люксембурга. Из "Ворсино" маршрут поезда пройдет через Белоруссию и далее уже до Люксембурга, где имеется большой мультимодальный центр. Уже оттуда грузы будут поставляться в страны Европы.

По словам калужского губернатора Анатолия Артамонова, многие грузоотправители, в том числе европейские компании, уже выражают заинтересованность в этом проекте. В частности, шинный завод Continental в Калуге, который экспортно ориентирован, намерен начать перевозку своей продукции. Первый контейнерный поезд из китайского города Далянь отправился в Калужскую область 27 января 2016 года. Он доставил комплектующие для расположенного на территории индустриального парка "Ворсино" завода Samsung Electronics.

Ранее большая часть поставок из Китая в европейскую часть России осуществлялась морем до Владивостока, а далее по Транссибирской магистрали, что составляло около 50 дней пути. Данный маршрут на 30 дней быстрее морской перевозки и на 10 дней быстрее доставки через порт Восточный. В настоящее время Калужская область приняла три поезда из Даляня, решается вопрос запуска постоянного грузового поезда.

Freight Village - мультимодальный логистический центр, предоставляющий комплексное транспортно-экспедиционное и сервисное обслуживание. Он занимает 600 га на территории индустриального парка "Ворсино" вдоль федеральной трассы М3 Москва - Киев, в 67 км от МКАД и 20 км от границ Новой Москвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Российско-китайские отношения
Страны
Китай Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
2
СМИ: спецслужбы Украины завербовали подростков для совершения диверсий в ДНР
3
Independent: Россия станет сверхдержавой после сделки с США по Сирии
4
В Москве пресечена деятельность этнической ОПГ, похищавшей людей
5
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
6
Источник: выемки в ЦБ проводились по заявлению о краже дивана в санируемом банке
7
Белые медведи взяли в осаду полярную метеостанцию на острове в Арктике
Темы дня
Реклама