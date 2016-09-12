"Новый Шелковый путь" между КНР и Калужской областью могут продлить до Вены и Амстердама

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Маршрут грузового поезда из Китайского порта Далянь в логистический комплекс "Ворсино" Калужской области в рамках проекта "Новый Шелковый путь" может быть продлен до Амстердама и Вены. Об этом в понедельник сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Потемкин на презентации инвестиционного потенциала региона в Американской торговой палате в России.
"У нас сегодня завершение переговоров с портом Амстердам, с Веной. Этот путь будет продолжен в Европу. Такое большое подспорье для тех, кто будет работать в Калужской области", - сказал Потемкин, уточнив, что также власти на пути переговоров с Финляндией по этому проекту.
Как сообщалось ранее, "Ворсино" рассматривается как перевалочный пункт, маршрут планируется проложить в сторону Люксембурга. Из "Ворсино" маршрут поезда пройдет через Белоруссию и далее уже до Люксембурга, где имеется большой мультимодальный центр. Уже оттуда грузы будут поставляться в страны Европы.
По словам калужского губернатора Анатолия Артамонова, многие грузоотправители, в том числе европейские компании, уже выражают заинтересованность в этом проекте. В частности, шинный завод Continental в Калуге, который экспортно ориентирован, намерен начать перевозку своей продукции. Первый контейнерный поезд из китайского города Далянь отправился в Калужскую область 27 января 2016 года. Он доставил комплектующие для расположенного на территории индустриального парка "Ворсино" завода Samsung Electronics.
Ранее большая часть поставок из Китая в европейскую часть России осуществлялась морем до Владивостока, а далее по Транссибирской магистрали, что составляло около 50 дней пути. Данный маршрут на 30 дней быстрее морской перевозки и на 10 дней быстрее доставки через порт Восточный. В настоящее время Калужская область приняла три поезда из Даляня, решается вопрос запуска постоянного грузового поезда.
Freight Village - мультимодальный логистический центр, предоставляющий комплексное транспортно-экспедиционное и сервисное обслуживание. Он занимает 600 га на территории индустриального парка "Ворсино" вдоль федеральной трассы М3 Москва - Киев, в 67 км от МКАД и 20 км от границ Новой Москвы.