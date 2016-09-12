ЦБ РФ упрощает структуру рынка инвестфондов

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Банк России упрощает структуру рынка инвестиционных фондов. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.
Согласно указанию ЦБ РФ, все инвестиционные фонды будут разделены на пять категорий. Так, для неквалифицированных инвесторов будут действовать фонды двух типов: рыночных финансовых инструментов и недвижимости. Квалифицированные инвесторы смогут выбирать из фондов трех типов: финансовых инструментов, недвижимости и комбинированных.
Кроме того, Банк России расширяет перечень активов, которые можно приобретать в инвестиционный фонд. В частности, активы фонда рыночных финансовых инструментов в основном будут составлять активы, допущенные к организованным торгам, и инструменты денежного рынка, в том числе средства, находящиеся в банках. В такой фонд смогут также входить паи открытых инвестиционных фондов, права требования из договоров, заключенных для доверительного управления указанными активами. Фонд можно будет пополнить активами, допущенными к торгам в государствах - членах ЕврАзЭС, ОЭСР, ЕС, Китае, Индии, Бразилии, ЮАР (на биржах из перечня, устанавливаемого Банком России), а также денежными средствами и депозитами в банках указанных государств, иными активами, связанными с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.
В состав фонда недвижимости для неквалифицированных инвесторов может быть включена коммерческая недвижимость, но только в случае, если 40% площади сдается в аренду и ее оценка проведена оценщиком, опыт которого составляет не менее 10 лет, а выручка за последний год составила не менее 100 млн рублей.
При этом в состав фондов для квалифицированных инвесторов смогут входить любые активы.