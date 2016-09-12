Исследование: россияне стали больше покупать фруктов и овощей, меньше - рыбы и хлеба

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россияне стали больше покупать фруктов и овощей, меньше - рыбы и хлеба. Об этом говорится в исследовании компании GfK, которое представила заместитель руководителя отдела Consumer Tracking GfK Елена Самодурова на продовольственном форуме World food.

Вместе с тем GfK прогнозирует рост потребительского рынка (FMCG) России в 2016 г. на 8%, рынка продуктов питания - на 6% в денежном выражении.

Драйверами роста потребительского рынка являются такие категории как "фармпрепараты" и "товары для домашних животных", указала Самодурова. При этом рост продаж в категории "продукты питания" в натуральном выражении остановился, отметила она.

Эксперты фиксируют рост продаж свежих фруктов и овощей на 4% в натуральном выражении (август 2015 г. - июль 2016 г. к аналогичному периоду годом ранее). В денежном выражении эта категория выросла на 7%. Тем не менее, рост происходит за счет дешевых видов фруктов - яблок и бананов и овощей - лука, капусты, моркови и свеклы. "Также небольшой рост показывают яйца. Все остальные категории или снижаются или просто не растут", - отметила Самодурова.

Наиболее снижающимися категориями остаются рыба (замороженная рыба - на 5%, сельдь - на 10%) и морепродукты. Потребители заменяют рыбу на более дешевое мясо птицы, которое показывает рост продаж в мясной категории.

Вместе с тем она указала, что начали падать продажи хлебобулочных изделий. "Это одно из косвенных доказательств того, что люди переходят на домашнее потребление", - подчеркнула Самодурова, пояснив, что продажи муки и маргарина показывают рост, что говорит о том, что россияне стали больше выпекать хлебобулочных изделий дома.

Между тем, наблюдается положительный тренд в потреблении сыров. Остановилось снижение потребления желтых сыров и началось падение продаж плавленого сыра. Остальные виды сыра показывают рост.

Согласно исследованию компании GfK, самую большую долю в потребительской корзине россиян занимают мясные продукты - 21%, молочные продукты занимают 15%, напитки - 13%, овощи - 12%.

Какие магазины предпочитают покупатели

В условиях снижающейся покупательской способности россияне чаще всего выбирают дискаунтеры, рассказала Самодурова. Прирост продаж в таких магазинах в августе 2015 г. - июле 2016 г. составил 20%. В то же время продажи в гипермаркетах выросли на 11,2%, в супермаркетах - на 6%.

Между тем, частота посещений магазинов выросла на 5,9%, а средний чек - на 3,1%.

Не теряют своей популярности промо-акции, отметила Самодурова. "Есть люди, которые целенаправленно ищут промо", - указала она.

Так, 38% шоколада покупается по промо-акциям. Кроме того, около трети крепкого алкоголя, игристых вин и сыра также покупатели приобретают по акциям.