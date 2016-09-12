РФ на неделе обратится к Египту для проведения переговоров по условиям экспорта пшеницы

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор на этой неделе обратится к Египту для проведения переговоров по разрешению проблем с экспортом пшеницы. Об этом журналистам сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.
Ранее Египет установил требование абсолютного отсутствия спорыньи в импортируемой пшенице.
"Мы запланировали проведение переговоров. Мы на этой неделе обратимся к нашим коллегам и будем договариваться о встрече", - сказал он и добавил: "Поставки официально не запрещены, просто сейчас их нет".
Алексеенко подчеркнул, что Россельхознадзор готов к переговорам в любом формате - от телеконференции до визита делегации.
Как сообщал Россельхознадзор 9 сентября, Египет установил требование абсолютного отсутствия спорыньи в импортируемой пшенице. Ранее Египет добавил Россию и Украину в список стран с выявленными признаками спорыньи в пшенице.
Египет и Турция традиционно являются одними из крупнейших покупателей российского зерна. В 2014-2015 сельскохозяйственном году Россия поставила на экспорт порядка 30 млн тонн зерна, в том числе 22 млн тонн пшеницы. В завершившемся 31 июня сельхозгоду Россия экспортировала за рубеж 33,9 млн тонн зерна. В 2016-2017 сельхозгоду экспорт зерна может достичь 40 млн тонн, в том числе пшеницы - 26-30 млн тонн.