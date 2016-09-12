Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эстонские фермеры выставили у здания парламента 10 тыс. бутылок с молоком

Экономика и бизнес
12 сентября, 16:32 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 12, сентября. /ТАСС
Таким образом аграрии попытались привлечь внимание депутатов к растущим убыткам отрасли, причиной которых, в частности, стали антироссийские санкции и ответные меры РФ
Материал из 1 страницы

ТАЛЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Центральный союз земледельцев Эстонии выставил у здания парламента (Рийгикогу) в Таллине десять тысяч литровых бутылок молока. Акцией, которая была организована в день первого заседания осенней сессии парламента, фермеры попытались привлечь внимание депутатов к растущим убыткам отрасли, причиной которых, в частности, стали антироссийские санкции ЕС и ответные меры России.

Смотрите также
СМИ: аналитики оценили убытки западных стран от санкций против РФ в $60,2 млрд

"Пусть каждая бутылка напомнит нам о тех лучших в Европе коровах, которые в течение последних двух лет из-за неблагоприятного экономического климата уехали за границу или пошли на убой", - заявил один из организаторов акции, председатель правления Центрального союза земледельцев Эстонии Вахур Тыниссоо.

Он пояснил, что со снижением поголовья коров сокращается и количество рабочих мест в сельских районах.

В 2015 году председатель Союза производителей молока Эстонии Яанус Муракас заявлял, что отрасль несет огромные потери, поскольку закупочная цена на молоко упала на треть.

"Это край пропасти. За этим последуют забой скота и череда банкротств", - заявил он.

В Союзе производителей молока утверждают, что основными причинами кризиса стали взаимные санкции ЕС и России, а также отмена в ЕС ограничительных квот на производство молока.

В июне 2016 года премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас признал, что введенные ЕС антироссийские санкции обременительны для эстонской экономики.

"Эстонии (санкции) обходятся даже дороже, потому что она географически расположена очень близко к российскому рынку. И существующий в настоящее время запрет на поставки наших прекрасных продуктов создает большие трудности для эстонских аграриев", - сказал премьер.

В то же время он отметил, что "было бы очень жаль, если бы никто не отреагировал на войну, ведущуюся в Европе".

"Это обошлось бы намного дороже, и последствия для наших обществ были бы более долговременными", - отметил он.

Санкции и ответные меры

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. После этого ЕС неоднократно расширял и продлевал их. Россия в рамках ответных мер ввела запрет на импорт в РФ фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.

По данным департамента статистики Эстонии, в 2015 году экспорт из этой страны в Россию сократился на 35%, или более чем на €400 млн.

Смотрите также

Финляндия выделит дополнительную помощь производителям молока в связи с эмбарго РФ
Финская оппозиция просит правительство поддержать фермеров, пострадавших от санкций РФ
Литва призвала ЕС помочь в покрытии убытков молочного сектора, нанесенных санкциями РФ
Введенное РФ продэмбарго может нанести ущерб аграриям Латвии на сумму более €250 млн
Пострадавшие от эмбарго РФ производители молока в Латвии получат €10 млн помощи от ЕК

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Ответные санкции РФ Санкции в отношении России
Страны
Россия Эстония
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ
2
МПК запретил вручать россиянам награды на Кубке мира по танцам на колясках в Петербурге
3
В Варшаве прокомментировали обвинения РФ в недопуске поляков через границу с Белоруссией
4
Силуанов: Россия против предоставления Украине транша МВФ
5
Восемь водителей из стреляющего свадебного кортежа в Москве оштрафованы
6
Александр Лукашенко: не надо нас гнобить за то, что мы разговариваем с Западом
7
Журналист Павел Лобков опроверг слухи о нападении на него
Темы дня
Реклама