Эстонские фермеры выставили у здания парламента 10 тыс. бутылок с молоком

ТАЛЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Центральный союз земледельцев Эстонии выставил у здания парламента (Рийгикогу) в Таллине десять тысяч литровых бутылок молока. Акцией, которая была организована в день первого заседания осенней сессии парламента, фермеры попытались привлечь внимание депутатов к растущим убыткам отрасли, причиной которых, в частности, стали антироссийские санкции ЕС и ответные меры России.

"Пусть каждая бутылка напомнит нам о тех лучших в Европе коровах, которые в течение последних двух лет из-за неблагоприятного экономического климата уехали за границу или пошли на убой", - заявил один из организаторов акции, председатель правления Центрального союза земледельцев Эстонии Вахур Тыниссоо.

Он пояснил, что со снижением поголовья коров сокращается и количество рабочих мест в сельских районах.

В 2015 году председатель Союза производителей молока Эстонии Яанус Муракас заявлял, что отрасль несет огромные потери, поскольку закупочная цена на молоко упала на треть.

"Это край пропасти. За этим последуют забой скота и череда банкротств", - заявил он.

В Союзе производителей молока утверждают, что основными причинами кризиса стали взаимные санкции ЕС и России, а также отмена в ЕС ограничительных квот на производство молока.

В июне 2016 года премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас признал, что введенные ЕС антироссийские санкции обременительны для эстонской экономики.

"Эстонии (санкции) обходятся даже дороже, потому что она географически расположена очень близко к российскому рынку. И существующий в настоящее время запрет на поставки наших прекрасных продуктов создает большие трудности для эстонских аграриев", - сказал премьер.

В то же время он отметил, что "было бы очень жаль, если бы никто не отреагировал на войну, ведущуюся в Европе".

"Это обошлось бы намного дороже, и последствия для наших обществ были бы более долговременными", - отметил он.

Санкции и ответные меры

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. После этого ЕС неоднократно расширял и продлевал их. Россия в рамках ответных мер ввела запрет на импорт в РФ фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.

По данным департамента статистики Эстонии, в 2015 году экспорт из этой страны в Россию сократился на 35%, или более чем на €400 млн.