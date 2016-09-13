Медведев проведет совещание по развитию железнодорожных пассажирских перевозок

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет совещание по вопросам развития пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Как сообщает пресс-служба кабмина, совещание пройдет на площадке моторвагонного депо "Подмосковная". В нем также примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр транспорта Максим Соколов, министр экономического развития Алексей Улюкаев, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, мэр Москвы Сергей Собянин, главы регионов, руководители профильных корпораций.

Станция "Подмосковная" и железнодорожный узел были построены в 1901 году, став основным сортировочным пунктом всего импорта, поступавшего с прибалтийского направления. В 1940-е годы это была крупнейшая сортировочная станция Московского железнодорожного узла.

В 2012 году было решено реконструировать объекты депо для обслуживания новых высокоскоростных поездов "Ласточка". Сегодня одно и самых современных в России моторвагонных депо для обслуживания электропоездов нового поколения. 30 июня 2015 года состоялось торжественное открытие депо, где скоростные электропоезда "Ласточка" проходят все виды технического и сервисного обслуживания, экипировку и мойку. В перспективе количество обслуживаемых электропоездов будет составлять до 294 единиц в год.

Как отмечается в материалах кабмина, учитывая расположение предприятия на городской территории, важная роль отведена вопросам энергоэффективности, а также экологической безопасности нового депо. По сравнению с аналогичными российскими моторвагонными депо экономия электроэнергии составляет здесь до 33%, теплопотребления - до 27%, водопотребления - до 42%. Нахождение депо в центре Московского железнодорожного узла и проводимая реконструкция Малого кольца Московской железной дороги обеспечат выезд подвижного состава на все направления, что позволит значительно расширить полигоны эксплуатации электропоездов "Ласточка" и снизить расходы на их эксплуатацию.