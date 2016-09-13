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Торги в Токио открылись ростов котировок

Экономика и бизнес
13 сентября, 5:07 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Инвесторы отреагировали на заявление представителя ФРС США, которая высказала мнение, что не стоит торопиться с повышением учетной ставки
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ТОКИО, 13 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись во вторник ростом котировок вслед за итогами торгов в США, которые позитивно отреагировали на новые заявления, согласно которым Федеральная резервная система (ФРС) не должна торопиться с повышением учетной ставки.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) прибавил 0,68% и поднялся до отметки 16 787,06 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,55% до 1 330,44 пункта.

По словам аналитиков, инвесторы отреагировали на заявления одного из членов совета управляющих ФРС США Лейлы Брэйнард, которая высказала в понедельник мнение, что не стоит торопиться с повышением учетной ставки. "После высказываний Брэйнард ожидания относительно повышения ставки успокоились. Так что спад на рынке США на прошлой неделе был, кажется, преувеличенным. Однако, не стоит ожидать, что на рынке (в Токио) инвесторы будут агрессивно скупать (акции) до момента, когда на следующей неделе станут известны итоги заседаний Банка Японии и ФРС США", - привело агентство Bloomberg мнение Тосихико Мацуно из SMBC Friend Securities.

Вместе с тем после комментариев Брэйнард несколько укрепилась иена, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. На открытии торгов курс доллара составил 101,75-101,76 иены против 102,49-102,50 на закрытии днем ранее.

Вслед за общей тенденцией на рынки снижаются в цене бумаги автомобильных корпораций Toyota Motor (плюс 0,46%), а также Nissan Motor (минус 0,53%).

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