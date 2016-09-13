Сервис Instagram добавил функцию фильтрации оскорбительных комментариев

Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в НовосибирскеПроисшествия 13 сентября, 5:47
Эксперт в США: КНДР может создать межконтинентальную ядерную ракету через 5-10 летМеждународная панорама 13 сентября, 5:35
Эксперт: в случае выхода Клинтон из гонки ее вполне может заменить БайденМеждународная панорама 13 сентября, 5:16
СМИ: Twitter снимет ряд ограничений на длину сообщений уже на будущей неделеЭкономика и бизнес 13 сентября, 5:14
Фернандес де Киршнер вызвана на допрос по делу о хищении госсредствМеждународная панорама 13 сентября, 4:31
СМИ: Матвиенко, Дворкович и Шувалов могут посетить Японию в октябре-ноябреМеждународная панорама 13 сентября, 4:04
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворийПроисшествия 13 сентября, 3:58
Все спасатели в зоне паводка в Приморье смогут принять участие в выборах в ГосдумуПолитика 13 сентября, 3:44
Глава РФПИ: российско-турецкий инвестфонд объемом $1 млрд может начать работу в 2017 г.Экономика и бизнес 13 сентября, 3:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Приложение с элементами социальной сети Instagram обзавелось функцией настраиваемой фильтрации и последующей блокировки оскорбительных комментариев. Об этом сообщили в понедельник представители сервиса.
С помощью новой функции пользователи смогут создавать списки слов, которые они считают нежелательными. В результате система будет автоматически проверять комментарии к публикациям, и те из них, в которых содержатся запрещенные пользователем слова, будут скрыты от просмотра.
"Мы хотим создать условия, в которых каждый сможет оставаться собой, не сталкиваясь с критикой или оскорблениями", - заявил в связи с этим глава Instagram Кевин Систром. Как отмечается, пользователи приложения смогут составлять собственные списки нежелательных слов или же использовать уже предложенный разработчиками перечень.
Instagram уже обладает возможностями удаления комментариев и блокировки нежелательных пользователей. Пользователи сервиса с помощью специальной функции также могут жаловаться разработчикам на записи, которые они сочли оскорбительными.
Приложение Instagram было запущено 6 октября 2010 года и изначально предназначалось лишь для смартфонов от Apple. В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android. Тогда же компания Facebook купила Instagram за $1 млрд. В июне этого года число пользователей сервиса превысило отметку в 500 млн человек.