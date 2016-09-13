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Сервис Instagram добавил функцию фильтрации оскорбительных комментариев

Экономика и бизнес
13 сентября, 5:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
С помощью новой функции пользователи смогут создавать списки слов, которые они считают нежелательными
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НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Приложение с элементами социальной сети Instagram обзавелось функцией настраиваемой фильтрации и последующей блокировки оскорбительных комментариев. Об этом сообщили в понедельник представители сервиса.

С помощью новой функции пользователи смогут создавать списки слов, которые они считают нежелательными. В результате система будет автоматически проверять комментарии к публикациям, и те из них, в которых содержатся запрещенные пользователем слова, будут скрыты от просмотра.

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"Мы хотим создать условия, в которых каждый сможет оставаться собой, не сталкиваясь с критикой или оскорблениями", - заявил в связи с этим глава Instagram Кевин Систром. Как отмечается, пользователи приложения смогут составлять собственные списки нежелательных слов или же использовать уже предложенный разработчиками перечень.

Instagram уже обладает возможностями удаления комментариев и блокировки нежелательных пользователей. Пользователи сервиса с помощью специальной функции также могут жаловаться разработчикам на записи, которые они сочли оскорбительными.

Приложение Instagram было запущено 6 октября 2010 года и изначально предназначалось лишь для смартфонов от Apple. В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android. Тогда же компания Facebook купила Instagram за $1 млрд. В июне этого года число пользователей сервиса превысило отметку в 500 млн человек.

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