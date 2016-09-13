Промышленное производство в КНР в январе-августе 2016 года выросло на 6%

ПЕКИН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Промышленное производство в Китае по итогам первых восьми месяцев 2016 года выросло на 6% в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Как отмечают аналитики ведомства, в августе текущего года темпы увеличения объема промпроизводства выросли на 0,3 процентного пункта по сравнению с июлем и составили 6,3%.

Согласно данным ГСУ, в августе рост производства зафиксирован в 33 из 41 отрасли промышленности КНР. Наиболее высокие темпы роста показали автомобилестроение (21,4%) и электроника (10,6%).

На протяжении последних лет в китайской промышленности наблюдается замедление темпов развития. В 2011 году объем производства вырос на 13,9%, в 2012 году - на 10%, а в 2013 году - на 9,7%. Рост промышленного производства в Китае по итогам 2014 года составил 8,3%. В 2015 году этот показатель увеличился на 6,1%.

Объем розничной интернет-торговли за восемь месяцев вырос на 26,7%

По данным ГСУ КНР, объем розничной интернет-торговли в Китае вырос по итогам января-августа 2016 года на 26,7% в годовом выражении до 3,02 трлн юаней ($452,3 млрд).

При этом общий объем розничных продаж в стране за указанный период достиг 21,05 трлн юаней ($3,15 трлн), что на 10,3% больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года. Таким образом доля интернет-торговли составила 14,35%.

В настоящее время правительство Китая уделяет большое внимание развитию как интернета, так и электронной торговли.

Объем инвестиций в основные фонды КНР вырос на 8,1%

В то же время объем инвестиций в основные фонды Китая, за исключением сельского хозяйства, за январь-август 2016 года вырос на 8,1% и составил 36,63 трлн юаней ($5,49 трлн).

По итогам восьми месяцев текущего года объем капиталовложений в добывающие отрасли КНР вырос на 21,5% до 1,14 трлн юаней ($170,7 млрд). Приток инвестиций в сектор промышленного производства увеличился на 3% - до 14,39 трлн юаней ($2,16 трлн). Капиталовложения в сферу услуг составили 21,11 трлн юаней ($3,16 трлн), что на 11,2% больше аналогичного показателя в 2015 году.

В Китае наблюдается замедление темпов роста объема инвестиций в основные фонды. Так, в 2011 году объем инвестиций увеличился на 31,8%, в 2012 году - на 22%, в 2013-м - на 19,6%, а в 2014-м - на 15,7%.

Согласно прогнозу правительства КНР, в текущем году объем инвестиций в основные фонды страны, за исключением сельского хозяйства, вырастет на 10,5% и составит 60,95 трлн юаней ($9,34 трлн).