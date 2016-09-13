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Правительство намерено отменить 13 избыточных контрольно-надзорных функций

Экономика и бизнес
13 сентября, 8:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
В целом от бизнес-сообщества и органов исполнительной власти поступило 82 предложения по устранению дублирующих и избыточных функций контрольно-надзорных органов в более чем 25 сферах
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство сократит 13 дублирующих функций у министерств и ведомств, а также оценит возможность отмены ряда новых видов регулирования, в частности, в сфере надзора за сохранностью автодорог, предупреждении разливов нефти в морской среде, контроле деятельности кредитных кооперативов и букмекерских контор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Открытого правительства.

"Однозначно избыточные и дублирующие функции выявлены в деятельности Минтранса, Ространснадзора и Росавиации, Минкомсвязи и Роскомнадзора, Ростехнадзора, Минприроды, Минстроя и Минтруда", - сообщили в пресс-службе, комментируя итоги заседания правительственной подкомиссии по совершенствованию контрольно-надзорных функций под председательством министра РФ по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

В целом от бизнес-сообщества и органов исполнительной власти поступило 82 предложения по устранению дублирующих и избыточных функций контрольно-надзорных органов в более чем 25 сферах. По 13 из них подготовлены проекты поручений для профильных ведомств по внесению изменений в нормативно-правовые акты, необходимых для ликвидации избыточных функций.

Как отметили в пресс-службе, решено также провести оценку фактического воздействия некоторых новых видов регулирования. "По словам замглавы Минэкономразвития Саввы Шипова, речь идет о надзоре за сохранностью автодорог, предупреждении разливов нефти в морской среде, контроле деятельности кредитных кооперативов и букмекерских контор. Если новые административные барьеры будут признаны необоснованными, то может быть поднят вопрос об их отмене", - сообщили в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию в декабре 2015 года поручил правительственной комиссии по административной реформе подготовить предложения по устранению избыточных и дублирующих функций контрольно - надзорных органов.

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