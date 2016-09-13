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Курс доллара на открытии торгов на вырос на 21 копейку

Экономика и бизнес
13 сентября, 10:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Он составил 64,8 руб.
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 21 копейку и составил 64,8 рубля.

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