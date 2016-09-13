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МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2016 г. на 200 тыс. барр./сутки

Экономика и бизнес
13 сентября, 11:06 UTC+3
По прогнозу МЭА, темп роста мирового спроса на нефть в 2017 году окажется еще на 100 тысяч баррелей в сутки ниже, чем в 2016 году и составит 1,2 млн баррелей в сутки
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2016 г. на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августовским прогнозом, до 96,1 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сентябрьском докладе агентства.

При этом прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2016 году оказался снижен на 100 тысяч баррелей в сутки, до 1,3 млн баррелей в сутки.

По прогнозу МЭА, темп роста мирового спроса на нефть в 2017 году окажется еще на 100 тысяч баррелей в сутки ниже, чем в 2016 году и составит 1,2 млн баррелей в сутки.

Объем мирового спроса в 2017 году при этом составит 97,3 млн баррелей в сутки, прогнозируют в агентстве, что на 200 тысяч баррелей в сутки ниже, чем в августовском прогнозе МЭА.

По состоянию на 11:05 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,9%, до $47,4 за баррель. До публикации доклада МЭА Brent дешевела на 0,8%.

Инфографика Цены на нефть за 40 лет Цены на нефть за 40 лет

Инфографика ТАСС

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