"Роснефть" поставила греческой Hellenic Petroleum первую партию нефтепродуктов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" осуществила первую поставку нефтепродуктов греческой компании Hellenic Petroleum SA, говорится в сообщении российской компании.

Партия мазута объемом 30 тыс. тонн была погружена в порту Туапсе на танкер Kriti Rock для дальнейшей транспортировки в порт назначения Аспропиргос.

Одновременно с этим стороны договорились о поставке первой партии нефти сорта CPC Blend, отгрузка которой будет осуществлена в конце сентября.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" и Hellenic Petrolеum подписали соглашение об основных условиях поставки нефти и нефтепродуктов. Церемония подписания состоялась после переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Греции Алексиса Ципраса.

"Роснефть" сообщала, что подписанное соглашение выводит сотрудничество с греческими партнерами на новый уровень, так как закладывает основу для заключения прямых контрактов с Hellenic Petroleum по поставкам нефти и другого сырья для нефтеперерабатывающих заводов в Греции. Документ также позволит "Роснефти" получить возможность самостоятельной реализации нефтепродуктов, произведенных на нефтеперерабатывающих мощностях Hellenic Petroleum, для целей бункеровки и трейдинга.

Hellenic Petroleum - одна из крупнейших корпораций Греции. Совокупные мощности греческих заводов Hellenic Petroleum (Аспропиргос, Элевсин, Салоники) - 17 млн т, что составляет около 65% нефтеперерабатывающих мощностей страны.