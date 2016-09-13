Минфин отказался от идеи продаж полисов ОСАГО на два-три года владельцам новых машин

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ, который является субъектом законодательной инициативы на страховом рынке, в рамках рабочих дискуссий с ЦБ РФ отказался от ранее озвученного предложения по возможности продаж полисов ОСАГО на два-три года для владельцев новых машин. Об этом журналистам сообщила заместитель главы департамента страхового рынка Банка России Светлана Никитина.

"Насколько мне известно, сам Минфин отказался от этой идеи. В этом диалоге те последние предложения, которыми мы обменивались, их уже нет. Подумали, покрутили со всех сторон и решили, что не стоит (разрешать продажу полисов ОСАГО на два-три года - прим. ред.)", - сказала Никитина.

В свою очередь, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс заявил журналистам, что введение долгосрочных договоров ОСАГО не облегчило бы судьбу владельцев новых машин.

"...Ты заплатил премию за три года с оговоркой, что если произошел скачок цен, девальвация рубля и какие-то другие обстоятельства, то ты каждый год все равно должен прийти и тебе должны что-то пересчитать. Иначе не работает трехлетний полис ОСАГО", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ выступил с предложениями среди, которых предполагается разрешить оформлять полисы сразу на два-три года, отвязать цену страховки от мощности двигателя автомобиля, а также увеличить сумму возмещения ущерба при оформлении ДТП с применением Европротокола (без вызова сотрудников полиции) до 100 тыс. руб.