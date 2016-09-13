Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ РФ снизил на 14 сентября курс доллара до 64,81 рубля, курс евро - до 72,76 рубля

Экономика и бизнес
13 сентября, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 33,33 копейки - до 68,3858 рубля
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 14 сентября официальный курс доллара на уровне 64,8102 рубля, что на 24,37 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 44,27 копейки, до 72,7559 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 33,33 копейки - до 68,3858 рубля.

Рубль: факторы падения и точки роста

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Колебания курса рубля
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
6
"Зато здесь нет толчеи": аэропорт Жуковский встретил "первенца"
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сийярто назвал Ассельборна несерьезным политиком из-за слов об исключении Венгрии из ЕС
2
Бывший командир "Альфы" Юрий Торшин погиб в результате ДТП в Чечне
3
Соль внесли в перечень продэмбарго
4
В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"
5
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
6
RT прокомментировал ситуацию с репортажем про британскую энергетическую компанию
7
Врио директора авиаотряда "Россия" назначен первый заместитель Одинцева
Темы дня
Реклама