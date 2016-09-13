ЦБ РФ снизил на 14 сентября курс доллара до 64,81 рубля, курс евро - до 72,76 рубля

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 14 сентября официальный курс доллара на уровне 64,8102 рубля, что на 24,37 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 44,27 копейки, до 72,7559 рубля.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 33,33 копейки - до 68,3858 рубля.
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