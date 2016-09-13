ФАС разрешила Совкомбанку приобрести Меткомбанк

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство о продаже вологодского Меткомбанка Совкомбанку. Об этом говорится в материалах российского ведомства.
"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о приобретении ПАО "Совкомбанк" 100% голосующих акций АО "Меткомбанк" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в решении ФАС.
В конце августа группа инвестиционных компаний "Севергрупп" Алексея Мордашова подписала договор с Совкомбанком о продаже Меткомбанка. Тогда отмечалось, что общая стоимость сделки составит "около одного капитала банка", а сама сделка будет закрыта до конца третьего квартала 2016 г.
Меткомбанк - один из крупнейших банков Вологодской области. Согласно материалам сайта кредитной организации, ее активы составляют более 30 млрд рублей. Банк является участником госпрограммы поддержки льготного автокредитования. Офисы банка открыты более чем в 25 городах России, его клиентами являются порядка 80 тыс. человек.