Обама продлил на год санкции против Кубы с возможностью их смягчения

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Барак Обама продлил на год действующие против Кубы экономические санкции, сохранив при этом возможность их смягчения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Белого дома.

Речь идет об ограничениях, проистекающих из американского Закона о торговле с врагом от 1917 года. Меморандум об их продлении до 14 сентября 2017 года направлен от имени Обамы госсекретарю США Джону Керри и министру финансов Джейкобу Лью. В тексте указывается, что, по мнению главы государства, продление срока действия этих норм "соответствует интересам Соединенных Штатов".

Как пояснил ранее корреспонденту ТАСС представитель администрации США, решение Обамы носит двойственный характер. С одной стороны, оно фактически означает сохранение в силе еще на год американских экономических санкций в отношении Кубы. С другой стороны, "продление этих полномочий обеспечивает президенту максимальную гибкость при соблюдении кубинского эмбарго и выдаче разрешений на определенные сделки", в которых в роли продавца выступает американский бизнес, а покупателя - те или иные представители островного государства.

Ранее США уже смягчили ряд ограничений. Они касались, в частности, таких отраслей, как туризм, транспорт, страхование, связь, финансовый сектор.

Данные действия правительства США были обусловлены стремлением "увеличить поток информации и ресурсов для кубинского народа и нарождающегося частного сектора Кубы", отметил представитель Белого дома.

США разорвали дипотношения с Кубой в 1961 году после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении одностороннего торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы.

Выступая в январе с очередным ежегодным посланием "О положении страны", глава Белого дома призвал Конгресс уже в текущем году начать двигаться к полному отказу от эмбарго. 20 июля США и Куба восстановили дипломатические отношения и возобновили работу своих посольств в Гаване и Вашингтоне. Сейчас стороны продолжают переговоры о нормализации связей, предупреждая, что этот процесс будет, по всей видимости, достаточно долгим.