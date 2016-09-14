Министр энергетики Аргентины продал акции Shell из-за подозрений в конфликте интересов

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 сентября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Министр энергетики Аргентины Хуан Хосе Арангурен продал все принадлежавшие ему акции компании Shel из-за подозрений в конфликте интересов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"Операция, осуществленная в электронном виде и в присутствии нотариуса для ее подтверждения, была проведена в соответствии с рекомендацией Бюро по борьбе с коррупцией", - говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что с точки зрения закона Арангурен не был обязан продавать свои акции.

Министр подозревается в ведении "переговоров, несовместимых с должностью госслужащего". Расследование по данному делу началось после того, как депутаты из оппозиционной партии "Фронт обновления" Грасьела Каманьо и Марко Лаванья попросили прокуратуру проверить условия закупки чилийского газа через компанию British Gas. Топливо оказалось на 128% дороже газа, поставляемого из Боливии, и на 53% дороже сжиженного природного газа, поставляемого из Чили морским путем.

По мнению депутатов, Арангурен мог иметь личную заинтересованность в сделке, поскольку являлся акционером компании Shell, владеющей British Gas. Кроме того, Арангурен ранее возглавлял местное отделение Shell. По словам министра, Аргентина закупала газ по рыночной цене.

В августе в связи с расследованием этого дела в здании Министерства энергетики прошли обыски.