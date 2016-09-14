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Снижением котировок открылись торги в Токио на фоне мировых цен на нефть

Экономика и бизнес
14 сентября, 4:33 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
На открытии торгов курс доллара составил 102,51-102,52 иены
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ТОКИО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись в среду снижением котировок вслед за итогами торгов в США, которые негативно отреагировали на мировой уровень цен на нефть.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) потерял 0,61% и опустился до отметки 16 626,46 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,69% до 1 313,81 пункта.

По словам аналитиков, негативным фоном для игроков на ТФБ стали итоги торгов в США. Не выправило ситуацию даже ослабление японской национальной валюты, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. "Иена ослабла, однако в целом настроения для японских акций направлены вниз", - привело агентство Блумберг мнение Сэйити Миуры из Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

На открытии торгов курс доллара составил 102,51-102,52 иены против 101,89-101,90 на закрытии днем ранее.

Следуя общей тенденции, на ТФБ снижаются в цене акции автомобильных корпораций Toyota Motor (минус 0,28%) и Nissan Motor (минус 0,87%).

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