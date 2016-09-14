Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сеть супермаркетов "Светофор" незаконно установила минимальную сумму чека

Экономика и бизнес
14 сентября, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Сеть магазинов "Светофор" насчитывает более 300 торговых точек, они открыты на территории более 20 субъектов РФ и основная их часть приходится на Сибирский федеральный округ
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил нарушения в работе сети супермаркетов "Светофор", которая установила минимальную стоимость чека для покупателей. Об этом  сообщает пресс-служба ведомства.

"В своих обращениях потребители указывают, что в сети магазинов "Светофор" покупателям отказывают в совершении отдельных покупок, если стоимость приобретаемых товаров в совокупности меньше установленной магазином суммы в 200, 300 или 500 рублей. Информация о необходимости приобрести товар на определенную сумму доводится в магазине с помощью объявлений, закрепленных на кассах, а также непосредственно продавцами и кассирами", - говорится в сообщении.

В результате потребители вынуждены приобретать товары, в которых они не нуждались в момент покупки или оставлять выбранный товар на кассе в связи с отказом в его реализации, уточняет пресс-служба.

"Роспотребнадзор обращает внимание на недопустимость подобных действий со стороны организаций розничной торговли, - указали в ведомстве. - Навязывание приобретения дополнительных товаров путем установления минимальной цены покупки является грубым нарушением основ гражданского законодательства и законодательства о защите прав потребителей".

Федеральная служба сообщает, что в настоящее время принимаются необходимые меры для пресечения этого и подобных нарушений. По всем зафиксированным случаям нарушения прав потребителей Роспотребнадзором будут проведены контрольно-надзорные мероприятия, указанным действиям будет дана соответствующая правовая оценка, а виновные юридические и должностные лица привлечены к ответственности.

Сеть магазинов "Светофор" насчитывает более 300 торговых точек, они открыты на территории более 20 субъектов РФ и основная их часть приходится на Сибирский федеральный округ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
6
"Зато здесь нет толчеи": аэропорт Жуковский встретил "первенца"
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко
2
Винус Уильямс разочарована утечкой информации о приеме запрещенных препаратов
3
Владелец "ЦентрОбуви" объявлен в розыск
4
Автор предложения о лишении через суд ученых степеней уволен из Минобрнауки
5
В Москве при ограблении продавец закрыла налетчика в магазине
6
В Якутии медведь напал на геолога АК "Алроса", тело человека не найдено
7
Представитель ООН посетил несовершеннолетних диверсантов Украины в ДНР
Темы дня
Реклама