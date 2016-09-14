Сеть супермаркетов "Светофор" незаконно установила минимальную сумму чека

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил нарушения в работе сети супермаркетов "Светофор", которая установила минимальную стоимость чека для покупателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В своих обращениях потребители указывают, что в сети магазинов "Светофор" покупателям отказывают в совершении отдельных покупок, если стоимость приобретаемых товаров в совокупности меньше установленной магазином суммы в 200, 300 или 500 рублей. Информация о необходимости приобрести товар на определенную сумму доводится в магазине с помощью объявлений, закрепленных на кассах, а также непосредственно продавцами и кассирами", - говорится в сообщении.

В результате потребители вынуждены приобретать товары, в которых они не нуждались в момент покупки или оставлять выбранный товар на кассе в связи с отказом в его реализации, уточняет пресс-служба.

"Роспотребнадзор обращает внимание на недопустимость подобных действий со стороны организаций розничной торговли, - указали в ведомстве. - Навязывание приобретения дополнительных товаров путем установления минимальной цены покупки является грубым нарушением основ гражданского законодательства и законодательства о защите прав потребителей".

Федеральная служба сообщает, что в настоящее время принимаются необходимые меры для пресечения этого и подобных нарушений. По всем зафиксированным случаям нарушения прав потребителей Роспотребнадзором будут проведены контрольно-надзорные мероприятия, указанным действиям будет дана соответствующая правовая оценка, а виновные юридические и должностные лица привлечены к ответственности.

Сеть магазинов "Светофор" насчитывает более 300 торговых точек, они открыты на территории более 20 субъектов РФ и основная их часть приходится на Сибирский федеральный округ.