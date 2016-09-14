Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Аэрофлот" с 20 сентября прекращает возврат денег за билеты "Трансаэро"

Экономика и бизнес
14 сентября, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Авиакомпания оказалась не в состоянии обеспечивать свою деятельность и погашать долговые обязательства
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" с 20 сентября прекращает прием заявлений в уполномоченных отделениях Сбербанка на возврат провозной платы за оформленные, но невыполненные перевозки по билетам авиакомпании "Трансаэро".

Читайте также новости по теме:
Банкротство "Трансаэро"
© Антон Новодережкин/ТАСС
На базе "Трансаэро" может быть создана новая авиакомпания
Убыток ВТБ от банкротства "Трансаэро" в 2015 г. составил 24 млрд рублей
"Аэрофлот" подал иск к "Трансаэро" почти на 430 млн рублей

Об этом сообщается на сайте "Аэрофлота".

"Данное решение связано с окончанием 30 сентября 2016 года периода оказания услуг по организации и обеспечению возврата денежных средств за неиспользованные воздушные перевозки ОАО "АК "Трансаэро" по агентскому договору от 4 сентября 2015 года", - говорится в сообщении.

Авиакомпания "Трансаэро", занимавшая второе место на рынке авиаперевозок РФ, с ухудшением экономической ситуации в стране и ростом курсов валют начала испытывать финансовые трудности.

Авиакомпания оказалась не в состоянии обеспечивать свою деятельность и погашать долговые обязательства. В октябре 2015 года правительство РФ приняло решение о банкротстве перевозчика, а Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Трансаэро".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Банкротство "Трансаэро"
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
6
"Зато здесь нет толчеи": аэропорт Жуковский встретил "первенца"
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СК не комментируют информацию об уходе Маркина
2
В Кремле опровергли возможную отставку главы МВД Колокольцева в связи с делом Захарченко
3
Генштаб: Черноморский флот России может уничтожить десант противника еще в портах
4
Винус Уильямс разочарована утечкой информации о приеме запрещенных препаратов
5
Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко
6
Александер Чеферин избран президентом УЕФА
7
Шойгу: Россия создаст причал на курильском острове Матуа
Темы дня
Реклама