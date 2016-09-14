"Аэрофлот" с 20 сентября прекращает возврат денег за билеты "Трансаэро"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" с 20 сентября прекращает прием заявлений в уполномоченных отделениях Сбербанка на возврат провозной платы за оформленные, но невыполненные перевозки по билетам авиакомпании "Трансаэро".

Об этом сообщается на сайте "Аэрофлота".

"Данное решение связано с окончанием 30 сентября 2016 года периода оказания услуг по организации и обеспечению возврата денежных средств за неиспользованные воздушные перевозки ОАО "АК "Трансаэро" по агентскому договору от 4 сентября 2015 года", - говорится в сообщении.

Авиакомпания "Трансаэро", занимавшая второе место на рынке авиаперевозок РФ, с ухудшением экономической ситуации в стране и ростом курсов валют начала испытывать финансовые трудности.

Авиакомпания оказалась не в состоянии обеспечивать свою деятельность и погашать долговые обязательства. В октябре 2015 года правительство РФ приняло решение о банкротстве перевозчика, а Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Трансаэро".