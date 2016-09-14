Компания Uber запустила беспилотное такси в США

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Первые в США такси, управляемые автопилотом, вышли на улицы американского города Питтсбург (штат Пенсильвания) 14 сентября. Об этом сообщает агентство Reuters.

Проект запустила компания Uber, предлагающая услуги по заказу такси по интернету. Первыми пассажирами стали журналисты, для которых были устроены демонстрационные поездки.

На первом этапе жителей Питтсбурга будут обслуживать только четыре самоуправляемых таксомотора. При этом в салоне будут находиться два человека, водитель и инженер, которые возьмут на себя управление в случае, если электроника не справится с возникшей на дороге сложной ситуацией.

Для перевозки пассажиров Uber намерена использовать самоуправляемые автомобили модели Ford Fusion с гибридным двигателем. На них установлены специальные радары, лазерные датчики и камеры с оптикой высокого разрешения.

Uber также объявила, что вскоре ее парк пополнится и другими автономными авто. Так, компания заключила контракт на 300 млн долларов со шведским автопроизводителем Volvo ("Вольво"), который будет поставлять ей для проведения испытаний свои самоуправляемые внедорожники. После проведения текстов Uber также намерена использовать эти машины для перевозок пассажиров на улицах городов США.