Росавиация приостанавливает обслуживание рейсов "Туркменских авиалиний"

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Росавиация приостанавливает аэронавигационное обслуживание всех рейсов "Туркменских авиалиний" ("Туркменховаеллары") в воздушном пространстве РФ с 19 сентября 2016 года в связи с имеющейся просроченной задолженностью перед ФГУП "Государственная корпорация по обслуживанию воздушного движения в Российской Федерации". Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.
"Через воздушное пространство Российской Федерации авиакомпания "Туркменховаеллары" выполняет рейсы из Ашхабада в Москву и Санкт-Петербург, а также транзитные полеты в Минск, Бирмингем и Лондон", - говорится в сообщении.
В Росавиации отметили, что в течение 2016 года авиакомпания "Туркменские авиалинии" неоднократно брала на себя гарантийные обязательства по полному урегулированию просроченной задолженности за аэронавигационное обслуживание воздушных судов перед ФГУП ГК ОрВД, однако в установленные сроки гарантийные обязательства не были исполнены. В настоящее время задолженность туркменской авиакомпании достигла 220 тыс. долларов.
В российском ведомстве надеются на скорейшее урегулирование проблемы. После полного погашения задолженности все ограничения будут сняты.